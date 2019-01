Von Max Bernhard

PARIS (Dow Jones)--Die Ford Motor Co wird im Zuge einer breit angelegten Umstrukturierung Arbeitsplätze in allen Funktionen in Europa abbauen. Dies soll dazu beitragen, die Rentabilität des Geschäfts in Europa zu verbessern. Es sei auch ein Allianz mit der Volkswagen AG im Bereich Nutzfahrzeuge möglich, hieß es von dem Autobauer weiter.

Nun werde mit Konsultationen mit Gewerkschafts- und Interessenvertretern begonnen, um ein "nachhaltig profitables Geschäft" in Europa zu schaffen. Ziel sei es, den Abbau von Arbeitsplätzen so weit wie möglich durch freiwillige Abgänge zu erreichen.

In naher Zukunft will Ford die Strukturkosten senken und das Produktportfolio anpassen, um die finanzielle Entwicklung zu verbessern.

"Parallel dazu wird die grundlegende Neugestaltung Änderungen am Fahrzeugportfolio von Ford beinhalten, die Erweiterung des Angebots und der Volumina in den profitabelsten Wachstumssegmenten", hieß es. Gleichzeitig sollen weniger profitable Fahrzeuglinien verbessert oder aufgegeben werden. Der Konzern schaue sich zudem sich schlechter als der Durchschnitt entwickelnde Märkte an.

