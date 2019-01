Berlin (ots) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am 23. Januar die Internationale Grüne Woche Berlin 2019. In Halle 4.2 des Berliner Messegeländes wird er um 10:30 Uhr zunächst im Ausstellungbereich "Lust aufs Land" Gespräche mit Vertretern der ländlichen Entwicklung führen. Begleitet wird er von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner.



Anschließend spricht der Bundespräsident ab 11 Uhr auf der Eröffnungsveranstaltung des 12. Zukunftsforums "Ländliche Entwicklung" im CityCube Berlin.



Weitere Redner der Eröffnungsveranstaltung des Zukunftsforums sind Bundesministerin Julia Klöckner, Dr. Brigitte Mohn (Bertelsmannstiftung), Dr. Reiner Klingholz (Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung) sowie Dr. Christian Göke (Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH).



Besondere Akkreditierungs-Hinweise für Medienvertreter



Für die Teilnahme am Besuchsprogramm des Bundespräsidenten sind folgende Hinweise zu beachten:



Voraussetzung ist eine Akkreditierung für die Grüne Woche 2019, um auf das Berliner Messegelände zu kommen. Bitte nutzen Sie dafür unser Online-Akkreditierungs-Tool. Dieser Grüne-Woche Presseausweis gilt für die gesamte Laufzeit der Messe. https://www.gruenewoche.de/Presse/Akkreditierung/



Zusätzlich bitten wir um gesonderte Anmeldung für das Besuchsprogramm des Bundespräsidenten am 23. Januar, da hier weitere Angaben von Ihnen benötigt werden. Bitte melden Sie sich bis 21. Januar 2019, 13 Uhr, unter folgendem Link an: https://www.otseinladung.de/event/ac7be582e3.



Treffpunkt für Medienvertreter Halle 4.2



Vorangemeldete Medienvertreter finden sich bitte am 23. Januar ab 9:30 Uhr an der Bühne der Halle 4.2 zur Personenkontrolle (Lichtbildausweis erforderlich) und zum Funktionscheck des technischen Equipements ein.



Treffpunkt für Medienvertreter im CityCube Berlin



Die gekennzeichneten Medienvertreter werden nach dem Rundgang in der Halle 4.2 zum CityCube Berlin geshuttelt.



Die Medienvertreter, die nur an der Eröffnungsveranstaltung des 12. Zukunftsforums teilnehmen, kommen bitte am 23. Januar ab 10 Uhr zur Personenkontrolle (Lichtbildausweis erforderlich) und zum Funktionscheck des technischen Equipements in die Ebene A im CityCube Berlin (vor Raum A4-A6).



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: Messe Berlin GmbH Wolfgang Rogall Stellv. Pressesprecher und PR Manager Messedamm 22 14055 Berlin T +49 30 3038-2218 rogall@messe-berlin.de