Nach einer viertägigen Rally scheint an der Wall Street Ernüchterung eingekehrt zu sein. Denn der Optimismus über ein Zustandekommen eines Handelsabkommens zwischen China und den USA wurde enttäuscht. Diese Hoffnung hatte den US-Aktienmarkt die vergangenen vier Sitzungen ganz entscheidend getragen. Bei den Gesprächen zwischen den USA und China zur Beilegung ihres Handelsstreits sind Kreisen zufolge zwar Fortschritte gemacht, ein Durchbruch aber nicht erreicht worden. "Bei einigen dieser wirklich schwierigen Themen wie Marktzugang und geistiges Eigentum wollen die USA mehr als nur Zusagen sehen", sagt Volkswirt Steve Friedman von BNP Paribas Asset Management. Der Aktienterminmarkt deutet auf einen leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt hin.

Nach dem vorläufigen Ende der chinesisch-amerikanischen Handelsgespräche rücken nun wieder andere Störfaktoren in den Vordergrund, dazu zählen Händler auch den Regierungsstillstand in den USA. Die Fronten im Haushaltsstreit haben sich weiter verhärtet. US-Präsident Trump brach am Mittwoch eine Sitzung mit Spitzenvertretern der oppositionellen Demokraten abrupt ab, weil diese ihm weiter die geforderte Milliardensumme für die Grenzmauer zu Mexiko verweigerten. Bereits am Vorabend hatte die Wall Street auf diese Schlagzeilen im späten Geschäft mit Nervosität reagiert und war von den Tageshochs zurückkommen.

January 10, 2019

