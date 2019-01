Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum Mittag um 0,18 Prozent auf 164,20 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 0,25 Prozent.

"Die Nachrichtenlage rund um den Brexit sowie ein nicht absehbares Ende des 'Government Shutdowns' in den USA stellen Stützungsfaktoren für vermeintlich sichere Zinspapiere dar", erklärte Experte Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) die Kursgewinne der Bundesanleihen. Außerdem hat sich zuletzt abgezeichnet, dass es im Handelsstreit zwischen den USA und China nicht zu einer schnellen Einigung kommen dürfte.

Zudem mehren sich die Anzeichen für eine weitere wirtschaftliche Abschwächung in der Eurozone. So ist die Industrieproduktion in Frankreich im November um 1,3 Prozent zum Vormonat gefallen. Volkswirte hatten hingegen eine unveränderte Produktion erwartet. Zuletzt hatten auch auch deutsche Industriedaten enttäuscht.

Gegen den Markttrend stiegen die Renditen italienischer Staatspapiere. Italien hat zuletzt einen Rettungsfonds für das Bankhaus Carige aufgelegt./jsl/jkr/fba

