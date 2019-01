Noch nie gab es so viele "Nazis" in Deutschland. Sie sind überall, weswegen sie überall rausgeworfen werden müssen. Der Hashtag Nazisraus läuft, seit eine ZDF-Redakteurin ihn für Social Media wiederentdeckt hat. Später will sie als Ironie verstanden wissen, dass für sie alle Nicht-Wähler der Grünen Nazis seien. Es hagelt daraufhin Spott und nicht entschuldbare ...

Den vollständigen Artikel lesen ...