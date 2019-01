Mainz (ots) -



Woche 02/19 Freitag, 11.01.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



22.30 DRUCK 4. Die schönste Frau der Welt



(Bitte streichen: DRUCK (4); Ausdruck bitte auch für die Ausstrahlung am Samstag, 12.01.2019, 19.50 Uhr beachten).



Woche 04/19 Freitag, 25.01.



Bitte Programmänderungen beachten:



22.30 DRUCK 5. Abichaker Clan



(Bitte streichen: DRUCK (5); Ausdruck bitte auch für die Ausstrahlung am Samstag, 26.01.2019, 19.50 Uhr beachten).







