Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Frankreichs Industrieproduktion mit Schwächeanfall

Die französische Industrieproduktion ist im November unerwartet und zudem deutlich gefallen. Sie sank um 1,3 Prozent, wie das Statistikamt Insee mitteilte, und blieb damit deutlich hinter den Erwartungen der Analysten zurück, die mit einem kleinen Anstieg von 0,1 Prozent gerechnet hatten. Der Rückgang ging über vielen Branchen hinweg und betraf unter anderem die Hersteller von Autos, Maschinen, Pharmazeutika, Chemikalien und Metallen. Den Anstieg im Oktober revidierten die Statistiker auf 1,3 von 1,4 Prozent leicht nach unten.

Deutsche Wohnbaupreise steigen auf Elfjahreshoch

Die Preise für neue Wohngebäude sind im November mit der höchsten Jahresrate seit mehr als elf Jahren gestiegen. Sie kletterten um 4,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Ein höherer Wert wurde zuletzt im November 2007 mit 5,7 Prozent gesehen. Der Preisanstieg hat sich damit zum Jahresende beschleunigt, bei der vorherigen Erhebung im August lag die Jahressteigerung bei 4,6 Prozent. Im Vergleich zum August erhöhten sich die Baupreise im November um 0,8 Prozent.

Bauindustrie will sich steigende Preise nicht anlasten lassen

Die deutsche Bauindustrie hat nach neuen Statistikdaten über deutlich gestiegene Baupreise vor allem externe Einflussfaktoren für diese Entwicklung verantwortlich gemacht. "Die steigenden Baupreise, über die in jüngster Zeit vermehrt geklagt wird, können nicht allein den Bauunternehmen angelastet werden", sagte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Dieter Babiel. "Ausschlaggebend sind vor allem gestiegene Baumaterialkosten, die jüngste Tariflohnerhöhung und zunehmende staatliche Regulierungen."

Bitkom erwartet für 2019 mehr Umsatz und Jobs

Die deutsche IT- und Telekommunikationsbranche erwartet Dank der Digitalisierung für dieses Jahr ein Umsatzplus und einen Beschäftigungsschub. Bitkom-Präsident Achim Berg prognostiziert ein Umsatzwachstum von 1,5 Prozent auf 168,5 Milliarden Euro und 40.000 zusätzliche Stellen. Das entspricht einem Anstieg um 3,5 Prozent auf voraussichtlich 1.174.000 Beschäftigte.

BDI fordert härtere Gangart gegenüber China

Die deutsche Industrie fordert Berlin und Brüssel zu einer härteren Gangart gegenüber China auf, um die offene europäische Wirtschaft "widerstandsfähiger" zu machen. In einem 54-Punkte umfassenden Grundsatzpapier schlägt der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) unter anderem vor, das EU-Beihilferecht und die Anti-Subventions-Instrumente zu verschärfen. Entgegen früheren Erwartungen habe sich China nicht hin zu einer liberalen Marktwirtschaft entwickelt und daher müssten Deutschland und Europa auf den systemischen Wettbewerb mit China reagieren.

Britischer Minister warnt vor "verheerenden" Folgen eines harten Brexits

Der britische Wirtschaftsminister Greg Clark hat vor den "verheerenden" Folgen eines Brexits ohne Austrittsabkommen gewarnt. Großbritannien würde dann im Handelsverhältnis zu seinen engsten Partner auf die "rudimentärsten" Bedingungen zurückfallen, sagte Clark in der BBC. Großbritannien wäre dann gezwungen, Handel auf Grundlage der Vorschriften der Welthandelsorganisation (WTO) zu betreiben. Dies könnte deutlich höhere Zölle für einige Produkte wie Autos bedeuten, warnte Clark.

Trump erwägt Verzicht auf Reise nach Davos - Kreise

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos könnte ohne US-Präsident Donald Trump abgehalten werden, wenn bis dahin nicht der US-Haushaltsstreit mit der teilweisen Schließung von Regierungsbehörden beigelegt ist. Selbst wenn es eine Lösung bis zum WEF-Beginn am 22. Januar geben sollte, so sagten Regierungsbeamte, hätte der Präsident wahrscheinlich nur Zeit für einen zwölfstündigen Kurzbesuch in den Schweizer Bergen. Ein Sprecher des Weißen Hauses wollte keinen Kommentar dazu abgeben.

Wegen Warnstreik und Wetter 150 Flugausfälle in München

Als Folge des Warnstreiks des Sicherheitspersonals an den drei Flughäfen Köln-Bonn, Düsseldorf und Stuttgart sowie des Winterwetters sind am Flughafen München am Donnerstag 150 Flüge annulliert worden. Hundert der Annullierungen seien durch die Streiks bedingt, sagte eine Flughafensprecherin auf Anfrage.

Datendieb könnte Material im Darknet gekauft haben

Der mutmaßliche Datendieb, der massenhaft Infos über Politiker veröffentlicht haben soll, könnte das Material teilweise im Internet gekauft haben. Die Ermittlungen laufen auch in Richtung einer möglichen Datenhehlerei, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag sagte. Es gebe aber bislang keine konkreten Hinweise, dass der 20-jährige Tatverdächtige das von ihm veröffentlichte Material teilweise im so genannten Darknet gekauft hat.

Schneefälle sorgen weiter für Verkehrschaos

Die anhaltenden Schneefälle haben den Verkehr in Bayern auch am Donnerstag massiv behindert. Auf den Autobahnen blieben immer wieder Lastwagen liegen und blockierten so die Straßen. Auf dem sogenannten Saaleanstieg auf der Autobahn A72 bei Hof kam der Verkehr für Stunden vollständig zum Erliegen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte. Für die Räum- und Streufahrzeuge gab es demnach kein Durchkommen. In der Region fielen in drei Stunden 40 Zentimeter Neuschnee.

Türkei droht mit Angriff auf syrische Kurdenmiliz bei Verzögerung von US-Abzug

Die Türkei hat gewarnt, dass sie im Fall einer Verzögerung des angekündigten Abzugs der US-Truppen aus Syrien ihre Pläne für eine Offensive gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) umsetzen werde. Die Türkei werde über den Zeitplan entscheiden und "niemanden um Erlaubnis bitten", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Donnerstag dem Nachrichtensender NTV. Er warf US-Regierungsmitgliedern vor, den Abzug verzögern zu wollen.

DJG/DJN/AFP/smh

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2019 07:29 ET (12:29 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.