AKTIENMÄRKTE (13.31 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.567,20 -0,60% +2,47% Euro-Stoxx-50 3.061,56 -0,28% +2,00% Stoxx-50 2.811,05 -0,19% +1,85% DAX 10.867,16 -0,24% +2,92% FTSE 6.903,53 -0,04% +2,65% CAC 4.784,49 -0,60% +1,14% Nikkei-225 20.163,80 -1,29% +0,74% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,25% +35

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,00 52,36 -0,7% -0,36 +14,5% Brent/ICE 61,21 61,44 -0,4% -0,23 +13,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.293,56 1.293,90 -0,0% -0,35 +0,9% Silber (Spot) 15,72 15,75 -0,2% -0,03 +1,4% Platin (Spot) 827,05 825,00 +0,2% +2,05 +3,8% Kupfer-Future 2,65 2,66 -0,4% -0,01 +0,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach einer viertägigen Rally scheint an der Wall Street Ernüchterung eingekehrt zu sein. Denn der Optimismus über ein Zustandekommen eines Handelsabkommens zwischen China und den USA wurde enttäuscht. Bei den Gesprächen zwischen den USA und China zur Beilegung ihres Handelsstreits sind Kreisen zufolge zwar Fortschritte gemacht, ein Durchbruch aber nicht erreicht worden. Nach dem vorläufigen Ende der chinesisch-amerikanischen Handelsgespräche rücken nun wieder andere Störfaktoren in den Vordergrund, dazu zählen Händler auch den Regierungsstillstand in den USA. Die Fronten im Haushaltsstreit haben sich weiter verhärtet. US-Präsident Trump brach am Mittwoch eine Sitzung mit Spitzenvertretern der oppositionellen Demokraten abrupt ab, weil diese ihm weiter die geforderte Milliardensumme für die Grenzmauer zu Mexiko verweigerten. Bereits am Vorabend hatte die Wall Street auf diese Schlagzeilen im späten Geschäft mit Nervosität reagiert und war von den Tageshochs zurückkommen.

Ein optimistischer Ausblick von Bed Bath & Beyond treibt die Aktie vorbörslich um 16,2 Prozent nach oben. getrieben.

Positiv werden auch die Viertquartalszahlen des auf Eigenheime spezialisierten Bauunternehmens KB Home aufgenommen. Die Aktie gewinnt 6,9 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Dezember

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 231.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Belastend wirken negative Nachrichten von den Autozulieferern. Dazu treibt auch keine Fantasie mehr rund um die Handelsgespräche zwischen den USA und China. Hier hat es keine konkreten Aussagen gegeben. Auch sind in den USA die Fronten im Streit um den US-Haushalt verhärtet. Im Fokus stehen erneut zahlreiche Reden von Fed-Vertretern am Nachmittag. Das Protokoll der Dezember-Sitzung der US-Notenbank war recht taubenhaft ausgefallen, was aber so erwartet worden war. Massiv unter Druck stehen die Autozulieferwerte in Europa: Eine unerwartete Gewinnwarnung von Osram drückt die Aktien um 7 Prozent nach unten. Im DAX fallen Conti um 3,1 Prozent, Hella um 3,5 Prozent und in Frankreich Faurecia um 7 Prozent. Continental leiden zudem darunter, dass UBS die Aktie gesenkt hat. Die negativen Nachrichten bei der Deutschen Bank reißen nicht ab. Im Steuerskandal gibt es erneut Vorwürfe. Da sich bislang aber nichts substanziell Neues in den Vorwürfen finden lässt, erholt sich die Aktie nach 2 Prozent Minus auf minus 0,4 Prozent. Tesco (plus 1 Prozent) hat dank eines guten Weihnachtsgeschäfts den bereinigten Umsatz gesteigert. Die Geschäftszahlen von Sodexo stuft ein Marktteilnehmer als "unspektakulär" ein. Das organische Wachstum liege leicht oberhalb der Markterwartung. Die Aktie legt 1,7 Prozent zu. Laut Angaben aus dem Handel soll Triton einen 8,8-Prozentanteil an Befesa platziert haben, die Aktie fällt 7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.31 Uhr Mi, 17.57 Uhr % YTD EUR/USD 1,1538 -0,09% 1,1538 1,1527 +0,6% EUR/JPY 124,70 -0,16% 124,70 124,92 -0,8% EUR/CHF 1,1273 +0,21% 1,1273 1,1257 +0,2% EUR/GBP 0,9057 +0,37% 0,9057 0,9032 +0,6% USD/JPY 108,07 -0,08% 108,07 108,38 -1,4% GBP/USD 1,2740 -0,45% 1,2740 1,2762 -0,2% Bitcoin BTC/USD 3.785,25 -5,58% 3.785,25 4.003,00 +1,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nicht mehr ganz so euphorisch wie zur Wochenmitte war die Stimmung an den Börsen in Ostasien und Australien. Vielerorts bestimmten Gewinnmitnahmen das Bild. Chinesische Inflationsdaten legten nahe, dass sich das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt abschwächt. Sie trübten die Freude über Fortschritte bei der Beilegung des Handelskonflikts, die am Mittwoch die Kurse nach oben getrieben hatte. Seither drang aber kaum etwas Neues zum Ergebnis der Verhandlungen nach außen. Überdies haben sich im US-Haushaltsstreit die Fronten verhärtet. Aus China kam derweil die Nachricht, dass der Erzeugerpreisindex im Dezember auf Monatssicht nur noch um 0,9 Prozent gestiegen ist, nachdem im November ein Anstieg um 2,7 Prozent verzeichnet worden war. Volkswirte hatten einen Anstieg um 1,5 Prozent erwartet. Der geringe Preisauftrieb deute darauf hin, dass der Markt eine Deflation fürchte und die heimische Nachfrage zurückgehe, sagte Volkswirt Lin Shu von China Merchants Securities. In Schanghai fielen die Kurse, in Hongkong zeigten sie sich nur knapp im Plus. In Tokio verlor der Nikkei-225-Index deutlich. Auf dem japanischen Aktienmarkt lastete der stärkere Yen. Optimistische Äußerungen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping nach einem Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un ließen den südkoreanischen Aktienmarkt kalt. An den chinesischen Börsen profitierten einige Automobilwerte von der Hoffnung auf staatliche Kaufanreize. Great Wall Motor legten in Hongkong um 4,5 Prozent zu und Baic um 3,9 Prozent. Guangzhou Auto verbuchten in Schanghai ein Plus von 1,4 Prozent. Aktien des Energiesektors legten in der ganzen Region leicht zu, nachdem die Ölpreise auf den höchsten Stand seit einem Monat gestiegen waren. In Tokio verloren Fast Retailing 2,1 Prozent, nachdem die Muttergesellschaft Uniqlo enttäuschende Zahlen vorgelegt hatte.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen deutlich zurück. Auch Unternehmensanleihen setzen den Spread-Einengungstrend des Vortages fort. Zyklische Branchen wie der Bergbau, der Öl- & Gas-Sektor oder die Autobauer sind bei den Anlegern gesucht. Der Primärmarkt zeigt für die Marktstrategen der DZ Bank trotz der allgemein wenig optimistischen Konjunkturerwartungen eine gute Aufnahmefähigkeit.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Eon macht in Nordeuropa nächsten Schritt bei Elektromobilität

Nur zwei Tage, nachdem der Energiekonzern Eon die Ausweitung seines Ladenetzes für Elektroautos in Skandinavien verkündet hat, legt das Unternehmen im Norden Europas nach. Die Essener beteiligen sich an Virta, einem finnischen Entwickler und Anbieter von IT-Systemen für das Laden von E-Autos, wie sie mitteilten.

Volkswagen-Auslieferungen brechen im Dezember ein

Die Marke Volkswagen hat im Dezember mit 594.200 Fahrzeugen 9 Prozent weniger Wagen ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr reichte es aber noch für ein Plus von 0,2 Prozent auf weltweit 6,24 Millionen Auslieferungen, wie die Wolfsburger mitteilten. Schwer schlug insbesondere die Schwäche in China ins Kontor, dem größten Markt für Volkswagen.

Volkswagen Nutzfahrzeuge steigert Absatz 2018 um 0,4 Prozent

Die Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge hat im Jahr 2018 insgesamt 499.700 Fahrzeuge der T-, Caddy-, Crafter- und Amarok-Baureihen an Kunden weltweit übergeben, ein Plus von 0,4 Prozent. Das Wachstum wurde besonders durch die Kernmärkte in Westeuropa getragen, wie die Sparte des Volkswagen-Konzerns mitteilte.

Audi setzt wegen schwachem Europageschäft 2018 weniger Autos ab

Der Premiumautobauer Audi hat 2018 wegen eines schwachen Geschäfts in Europa und Brasilien weniger Fahrzeuge an die Kunden gebracht als im Vorjahr und bereitet sich auf "neue Herausforderungen" in diesem Jahr vor. Die Ingolstädter erklärten, die Modellwechsel, die zahlreichen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie die Umstellung auf den WLTP-Prüfzyklus hätten in Europa belastet.

Porsche steigert Auslieferungen 2018 um 4 Prozent

Der Sportwagenhersteller Porsche hat 2018 weltweit 256.255 Fahrzeuge ausgeliefert, ein Zuwachs um 4 Prozent. Von den Modellreihen erreichte der Panamera mit einem Plus von 38 Prozent auf 38.443 Auslieferungen die prozentual stärkste Steigerung, wie die Stuttgarter mitteilten.

BMW Group sieht 2018 wachsende Nachfrage nach E-Fahrzeugen

Der Automobilhersteller BMW hat sich im vergangenen Jahr einer wachsenden Beliebtheit seiner Elektroautos erfreut. Insgesamt seien 2018 weltweit 142.617 elektrifizierte BMW und Mini Fahrzeuge (vollelektrisch und Plug-in-Hybrid) an Kunden ausgeliefert worden, das waren 38,4 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte die BMW Group mit. Europa war mit über 50 Prozent der Verkäufe in 2018 die wichtigste Vertriebsregion des Unternehmens für elektrifizierte Fahrzeuge.

Ford will Europageschäft ankurbeln, auch mit Stellenstreichungen

Die Ford Motor Co wird im Zuge einer breit angelegten Umstrukturierung Arbeitsplätze in allen Funktionen in Europa abbauen. Dies soll dazu beitragen, die Rentabilität des Geschäfts in Europa zu verbessern. Es sei auch ein Allianz mit der Volkswagen AG im Bereich Nutzfahrzeuge möglich, hieß es von dem Autobauer weiter.

Autohersteller verfehlen Ziel bei Software-Updates

Die deutschen Autohersteller haben das Ziel verfehlt, bis Ende 2018 die Software-Updates für 5,3 Millionen Dieselfahrzeuge abzuschließen. "Bis dato" seien 3,75 Millionen Fahrzeuge fertig umgerüstet, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) der Passauer Neuen Presse.

Lanxess kauft eigene Aktien zurück und stärkt Pensionsvermögen

Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat beschlossen, für bis zu 200 Millionen Euro eigene Aktien zu erwerben. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses würde dies rund 4,9 Prozent des Grundkapitals bzw rund 4,5 Millionen eigenen Aktien entsprechen.

BASF und China einig über Standort für neue Verbundanlage

BASF kommt mit seinen Plänen zum Bau eines zweiten Verbundstandortes in China voran. Gebaut werden sollen die Anlagen in der Hafenstadt Zhanjiang in der chinesischen Provinz Guangdong. Dort stehen neun Quadratkilometer Fläche für das Projekt zur Verfügung, wie BASF mitteilte.

Osram-Aktie reagiert mit Kurseinbruch auf CEO-Interview

Die Osram-Aktie hat mit einem Kursrutsch auf negative Aussagen von Konzernchef Olaf Berlien zur Geschäftsentwicklung in einem Zeitungsinterview reagiert. Händler werteten seine Einschätzung, dass das zurückliegende Quartal nach vorläufigen Daten "bei uns noch schwächer ausgefallen ist, als dies manche Finanzexperten und wir noch vor einigen Monaten erwartet haben", als verkappte Gewinnwarnung. Der Titel verlor im frühen Handel 7,5 Prozent.

Brain erwartet 2018/19 trotz Wachstum erneut Verluste

Die Brain Biotechnology Research and Information Network AG erwartet im neuen Geschäftsjahr 2018/19 eine zweistellige Steigerung der Gesamtleistung. Dennoch werde das bereinigte EBITDA der Gruppe erneut negativ ausfallen, teilte das Bioökonomieunternehmen in seinem Geschäftsbericht für das abgelaufene Jahr mit.

Hapag-Lloyd beruft McKinsey-Partner Rothkopf in den Vorstand

Der Aufsichtsrat von Hapag-Lloyd beruft Maximilian Rothkopf Anfang Mai in den Vorstand. Am 1. Juli soll er als neuer Chief Operating Officer (COO) auf Anthony J. Firmin folgen, der in den Ruhestand gehe, teilte Hapag-Lloyd mit.

Senvion steigert Auftragseingang im 4. Quartal

Der Windanlagenhersteller Senvion hat 2018 dank eines starken vierten Quartals Aufträge für Turbinen im Volumen von 1,52 Milliarden Euro erhalten. 2017 hatten der gesamte Auftragseingang und der Onshore-Auftragseingang bei 1,78 Milliarden bzw 1,47 Milliarden Euro gelegen, wie das Unternehmen mitteilte. Der Gesamtauftragseingang nach Kapazität stieg 2018 um 16 Prozent auf 2.011 MW.

DIC Asset kauft von Uni genutztes Gebäude in Bremen

Das Immobilienunternehmen DIC Asset AG hat für insgesamt 14,7 Millionen Euro ein Bürogebäude im Technologiepark Bremen gekauft. Der Betriebsübergang des vor allem von der Universität Bremen genutzten Gebäudes sei für das erste Quartal geplant, teilte die Geschäftsführung mit.

Nordex erhält Auftrag für zwei Windparks von Vattenfall

Der Windanlagenhersteller Nordex hat von Vattenfall einen Auftrag über die Lieferung und Errichtung von 13 Turbinen für zwei Projekte in den Niederlanden erhalten. Das 22-MW-Projekt "Haringvliet" umfasst sechs Anlagen und das 27-MW-Projekt "Moerdijk" sieben Anlagen, wie die Hamburger mitteilten.

Südzucker rutscht in die roten Zahlen

Das schwierige Zuckermarktumfeld hat den Produzenten Südzucker im dritten Geschäftsquartal in die roten Zahlen getrieben. Hatten die Mannheimer vor Jahresfrist noch 103 Millionen Euro verdient, lag das operative Ergebnis nun im Zeitraum September bis November bei minus 23 Millionen Euro, wie Südzucker mitteilte. Dennoch bestätigte das Unternehmen seine Jahresprognose.

Fintech N26 erhält in Finanzierungsrunde 300 Millionen US-Dollar

Die mobile Bank N26 hat in einer Finanzierungsrunde 300 Millionen US-Dollar eingesammelt. Dabei sei das Unternehmen mit 2,7 Milliarden Dollar bewertet worden, teilte N26 mit.

Takeaway.com steigert Bestellungen im Schlussquartal signifikant

Der niederländische Online-Essenslieferant Takeaway.com hat im vierten Quartal sowie 2018 die Bestellungen signifikant gesteigert. Für 2019 sieht sich Takeaway.com NV aufgrund von Investitionen in Marke und Logistik und Zukäufen in fünf Ländern inklusive Deutschland gestärkt, teilte das Unternehmen in einem Trading Update mit.

Jaguar Land Rover streicht tausende Stellen - BBC

Jaguar Land Rover will offenbar noch am Donnerstag den Abbau von bis zu 5.000 Stellen in Großbritannien ankündigen. Der Autobauer begründe das mit einem "perfekten Sturm", also nachlassenden Absatzzahlen in China, den Unsicherheiten angesichts des bevorstehenden Brexit und dem in Verruf geratenen Diesel, berichtet der Sender BBC unter Berufung auf mehrere Informanten.

Tesco hat starkes Weihnachtsgeschäft auf Heimatmarkt

Die britische Supermarktkette Tesco hat dank eines guten Weihnachtsgeschäfts den bereinigten Umsatz gesteigert. Nach Angaben der Handelskette erhöhte sich der bereinigte Umsatz in den sechs Wochen zum 5. Januar in ganz Großbritannien und Irland um 2,6 Prozent.

Autobauer Rolls-Royce unterbricht wegen Brexit Produktion

Der mögliche harte Brexit könnte die Produktion des Luxusautoherstellers Rolls-Royce zum Stillstand bringen. Rolls-Royce-Chef Torsten Müller-Ötvös kündigte in der Wirtschaftswoche für Anfang April eine zweiwöchige Schließung seines Werks im britischen Goodwood an, um eventuelle Lieferengpässe abzufedern.

ABB-Chef sieht durch neue Organisation "klare Verantwortlichkeiten"

Bei dem schweizerischen Industriekonzern ABB stehen die Zeichen auf Veränderung. Der Konzern stärkt derzeit die Verantwortung seiner Geschäftsbereichsleiter und streicht die Zahl der Mitarbeiter in der Zentrale zusammen. Ziel ist die Verbesserung der Gewinnmarge sowie Einsparungen von 500 Millionen US-Dollar jährlich.

Marks & Spencer bestätigt trotz Umsatzrückgang Jahresprognose

Der britische Einzelhändler Marks & Spencer hat in seinem Heimatmarkt im dritten Geschäftsquartal 2,7 Prozent weniger umgesetzt. Dennoch hält das Unternehmen an seiner Jahresprognose fest.

Samsung-Smartphone mit Falt-Bildschirm kommt im Februar - Kreise

Samsung will sein mit Spannung erwartetes Handy mit einem faltbaren Bildschirm offenbar am 20. Februar in San Francisco und London erstmals der Öffentlichkeit vorstellen. An diesem Tag wolle der koreanische Konzern seine Baureihe mit den neuesten Top-Modellen präsentieren, berichten mehrere Informanten.

Google kann vermutlich nicht zum "Vergessen" gezwungen werden

Suchmaschinen wie Google können durch die Regulierer in der EU wohl nicht dazu gezwungen werden, das "Recht auf Vergessen" auch weltweit umzusetzen. Zu diesem Ergebnis kommt Generalanwalt Maciej Szpunar am Europäischen Gerichtshof (EuGH). Das Gericht muss der Einschätzung des Generalanwalts nicht folgen, tut dies aber oft.

