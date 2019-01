Wien (www.fondscheck.de) - Axel Hesse, Abteilungsdirektor ESG-Integration bei Metzler Asset Management, wird die Gesellschaft zum 31. März 2019 im besten gegenseitigen Einvernehmen verlassen, wie es in einer Mitteilung heißt, so die Experten von "FONDS professionell".Hesses Fähigkeit, ESG-Trends am Markt sowie in der Regulatorik früh zu erkennen und zu analysieren, habe mit dazu beigetragen, dass Metzler AM eine führende Wettbewerbsposition bei der performanceorientierten ESG-Integration einnehme, unterstreiche Gerhard Wiesheu, persönlich haftender Gesellschafter bei Metzler und Mitglied des Vorstands der Holding, in einer Miteilung. ...

