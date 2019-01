Die BASF-Aktie befindet sich seit Anfang 2018 in einem übergeordneten Abwärtstrend. Dieser ließ den Kurs bis zum 10. Dezember im Tief auf 57,35 Euro zurückfallen. In den Tagen danach konnte sich die Aktie zunächst leicht erholen und ging danach für den Rest des Monats in eine Seitwärtsbewegung über.

Anders als andere Werte aus dem DAX bildete die BASF-Aktie Ende Dezember kein neues Tief mehr aus. Vielmehr wurde die Aufwärtsbewegung Anfang Januar dynamisch fortgesetzt. Die Käufer trieben die ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...