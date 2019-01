Mit einer positiven News ist die mVISE AG (ISIN: DE0006204589) ins Geschäftsjahr 2019 gestartet. Der Düsseldorfer Spezialist für digitale Transformation und Integration hat seine Partnerschaft mit dem börsennotierten US-Konzern Magic Software ausgeweitet.

Magic Software stellt elastic.io ein umfangreiches Budget von über 2,5 Mio. Euro bis 2022 zur Verfügung, um die kundenspezifische Weiterentwicklung der Software Magic XPC voranzutreiben. "Unser Partner erhält ein Produkt, das einen hohen Umsatzzuwachs erwarten lässt. Der Erfolg von Magic Software ist auch unser Erfolg, da wir an jedem Produktumsatz partizipieren", sagt mVISE-Vorstand Manfred Götz im Interview mit dem Nebenwerte-Magazin. Keinen Zweifel hat Götz, "dass mVISE mit anziehenden Produktumsätzen ein interessantes Investment ist".

Herr Götz, die mVISE-Tochtergesellschaft elastic.io hat ihre Partnerschaft mit dem internationalen Softwarekonzern Magic Software ausgeweitet. Was steckt hinter diesem Deal?

Manfred Götz: Unsere Tochtergesellschaft elastic.io hat zum Jahresende die bereits im September 2017 geschlossene Kooperationsvereinbarung weiter ausgebaut. Magic Software und elastic.io teilen sich von nun an das geistige Eigentum an der Software und werden mit gemeinsamen Kräften die Produktentwicklung für die iPaaS-Integrationsplattform weiter vorantreiben. Für die Koordination der Produkt-Roadmap ernennt Magic Software nun einen dedizierten Produktmanager und stellt ein Budget von über 2,5 Mio. Euro bis 2022 zur Verfügung, um die kundenspezifische Weiterentwicklung der Software Magic XPC voranzutreiben. Durch diese Maßnahme versprechen sich beide Seiten eine deutliche Ausweitung der Umsatzerlöse durch ein Produkt, das noch besser den Kunden von Magic Software gerecht wird.

Magic Software ist zwar an der NASDAQ börsennotiert, hierzulande aber kaum bekannt. Wo wird die Software Magic XPC, die auf der iPaaS-Integrationsplattform von elastic.io-basiert, eingesetzt und was ist Ziel der gemeinsamen Weiterentwicklung?

Manfred Götz: Magic Software ist ein globaler Anbieter von Entwicklungs- und Integrationssoftware. Das Unternehmen hat Niederlassungen in 24 Ländern und Partner in über 50 Ländern, darunter globale Marktführer wie IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce und SAP. In den letzten 30 Jahren hat ...

