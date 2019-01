FRANKFURT (Dow Jones)--Ohne die extreme Trockenheit des Sommers wäre die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal 2018 wohl nicht geschrumpft. Das Kieler Institut für Wirtschaftsforschung (IfW) weist dem Niedrigwasser des Rheins in neuen Berechnungen eine ursächliche Bedeutung zu, schreibt das Handelsblatt.

"Insgesamt dürfte das Niedrigwasser die Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal 2018 um 0,2 Prozentpunkte, im vierten Quartal um 0,1 Prozentpunkte gedämpft haben", sagte IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths der Zeitung.

Im Sommerquartal war die Wirtschaftsleistung insgesamt um 0,2 Prozent zurückgegangen. Ohne Niedrigwasser hätte es diesen Rückgang demnach nicht gegeben. Wenn es auch den zweiten Sondereffekt nicht gegeben hätte, wäre das BIP womöglich gewachsen: Etwa 0,3 Prozentpunkte Wachstum kostete, ebenfalls nach Berechnungen des IfW, der neue Abgasstandard WLTP, den die deutschen Automobilbauer zu spät umsetzten.

Für ihre Berechnungen, die im Wirtschaftsdienst am Freitag veröffentlicht werden, betrachten die Forscher zunächst die Binnenschifffahrt. Sie steht zwar nur für sechs Prozent der transportierten Güter. Allerdings ist der Anteil für Güterklassen wie Kohle, Erdöl und Erdgas erheblich größer. Sie stehen am Anfang der Produktionskette. Verspätungen bei der Lieferung führen dann zu Verzögerungen in der gesamten Produktion.

