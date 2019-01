Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Thalia, Deutschlands Buchhändler mit der größten Zahl an Geschäften, und die Nummer vier, die Mayersche, schließen sich zusammen.

Das haben die Herren fein hingekriegt - nicht einmal ihre Mitarbeiter ahnten bis heute früh, was wenige Tage nach Jahresauftakt auf sie zukommen würde. So schlug die Nachricht ein wie eine Bombe: Mit Thalia aus Hagen, Deutschlands Buchhändler mit der größten Zahl an Geschäften, und die Nummer vier, die Mayersche aus Aachen, schließen sich zusammen.

Gemeinsam kommen sie auf ein Netz von fast 360 Läden, die unter einer der beiden Marken oder in einigen Fällen noch unter dem Namen des früheren Besitzers firmieren. Aus Sicht der beiden Unternehmen ergibt der Zusammenschluss sicher Sinn: Im komplexen Feld des Einzelhandels mit Büchern hat jeder von beiden seine Spezialitäten, seine besonderen Stärken und Schwächen. Thalia etwa dürfte im Online-Handel um einiges weiter sein als die Mayersche. Die Aachener dagegen haben zum Beispiel durch einen Spielwarenableger im Geschäft jenseits des Gedruckten mehr Erfahrung gesammelt.

Doch inwiefern durch die Liaison von Unternehmen, die noch vor wenigen Jahren erbitterte Konkurrenten waren und nicht davor zurückschreckten, ...

