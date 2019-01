=== 01:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Clarida (2019 stimmberechtigt im FOMC) bei der Money Marketeers of New York University *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H (08:30 Telefonkonferenz), Lippstadt 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q, Genf *** 09:00 DE/BMW AG, detaillierte Absatzzahlen 2018, München 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Verhandlung über unbefristete Sozialbindung einer Wohnungsgenossenschaft, Karlsruhe 09:20 SK/EZB-Direktor Mersch, Rede zum 10-jährigen Jubiläum der Euro-Einführung in der Slowakei, Bratislava 09:30 DE/Ost-Auschuss der Deutschen Wirtschaft, Jahresauftakt-PK, Berlin *** 10:30 GB/BIP November PROGNOSE: +0,15% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +0,3% zuvor: +0,4% *** 10:30 GB/Industrieproduktion November PROGNOSE: +0,35% gg Vm/-0,55% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/-0,8% gg Vj *** 10:30 GB/Handelsbilanz November PROGNOSE: -11,1 Mrd GBP zuvor: -11,9 Mrd GBP *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Telefonkonferenz zum konzernweiten Absatz 2018 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/SPD-Vorsitzende Nahles, PK nach Klausurtagung, Berlin 12:00 DE/AfD, Europawahlversammlung (bis 14.1.), Riesa *** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 14:30 US/Realeinkommen Dezember *** - GB/Brexit-Debatte im Parlament (bis 15.1.), London - GR/Bundeskanzlerin Merkel, Fortsetzung Griechenland- Besuch (seit 10.1.) - EU/Ratingüberprüfungen für Italien (DBRS), Litauen (DBRS) ===

January 10, 2019 09:11 ET (14:11 GMT)

