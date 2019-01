Am Donnerstag (= 10. Januar) startet ein neues Aktienrückkauf-Programm der Osram Licht AG (kurz "Osram"). Dieses Programm war bereits am 24. Oktober 2018 vom Vorstand des Unternehmens beschlossen worden. Nachdem der Aufsichtsrat dann am 6. November 2018 zugestimmt hatte, wurde dies auch per Ad-hoc-Mitteilung der Öffentlichkeit kommuniziert. Vielleicht ist der Zeitpunkt gar nicht schlecht, denn nachdem die Osram-Aktie auf 12-Monats-Sicht rund 52% verloren und sich damit mehr als halbiert hat, ... (Peter Niedermeyer)

