Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 340 auf 325 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Im Luxusgütersektor sei es im Jahr 2019 für Optimismus womöglich noch zu früh, schrieb Analystin Helen Brand in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. In Europa zählt LVMH aber zu ihren "Top Picks"./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 18:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2019-01-10/15:48

ISIN: FR0000121014