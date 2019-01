ROHSTOFFTRENDS 2019 - GOLD Sehr geehrte Geschäftspartner, Gold glänzt zu Beginn des neuen Jahres und hält an den jüngsten Gewinnen fest, nachdem es 2018 nahe eines 6-monatigen Hochs schloss. Die Volatilität an den globalen Aktienmärkten, die Aussichten für die Federal Reserve und ein schwächerer Dollar beflügeln den Goldpreis.James Rickards gibt im Interview mit Sprott Media einen Aufblick auf die diesjährigen Entwicklungen: James Rickards: "The depression is over and 10 years old" Video Link: James Rickards: Runway For Gold Opens Up On Anticipated Tailwinds Zudem finden Sie im folgenden Link den Edelmetall Ausblick 2019 der UBS AG, die für 2019 einen breit gefächerten Goldmarkt mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...