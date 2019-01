Speziell bei Serialisierungs-Projekten ist der Aufwand sehr hoch, bei allen betroffenen Packmitteln die technische Voraussetzung für die Informationen von Track and Trace zu schaffen. Passiert es doch sehr häufig bei Massenänderungen, dass zusätzliche Änderungen regulatorischer oder anderer Art gleichzeitig mit umgesetzt werden sollen, welche oft den Freigabeprozess verzögern.Im ungünstigsten Fall kann es sogar passieren, dass Länder gemeinsame Länderaufmachungen rückgängig machen und somit eine zusätzliche landesspezifische Aufmachung fordern. Genehmigungen der lokalen Behörden und der zunehmende Zeitdruck für die Umsetzung der Änderungen vereinfachen den Prozess für Hersteller nicht. Auch hat die Anzahl der unterschiedlichen Packmittellieferanten zugenommen, was zu einer zusätzlichen Komplexität führt. Waren in den vergangenen Jahren noch lokale Behörden und Marketinganforderungen im Fokus, sehen sich Unternehmen heute vor die Frage gestellt, inwieweit sie in der Lage sind, weltweit zu agieren. Sichere Abläufe und Systeme sind unerlässlich. Das setzt aber voraus, dass Standards geschaffen werden und dass eine eindeutige und offene Kommunikation zwischen allen Beteiligten besteht.All dies ist aber noch lange kein Grund, zu resignieren. Wurde das Artwork- und Change-Management in den vergangenen Jahren nur halbherzig wahrgenommen, gewinnt es zunehmend an Bedeutung. Spätestens wenn für die In-Marktbringung eines neuen Produktes oder die Umsetzung behördlicher Änderungen die Packmittel-Freigaben fehlen, steht dieser Bereich schnell im Zentrum der Aufmerksamkeit. In den nachstehenden Ausführungen sollen die hier wichtigsten Themen behandelt werden.

Druckdatenerstellung und -transfer

Die Druckdatenerstellung wird über die Druckspezifikationen und das Datenhandling (Software) definiert. Der Begriff der Druckdatenerstellung ist dabei aber weit gefächert, und die Daten entsprechen nicht in jedem Fall echten Druckdaten. So werden heute aufgrund der gleichen Benutzung von Hardware (Mac) und Software (zum Beispiel Adobe-Programme) fälschlicherweise Reinzeichnungen, manchmal auch Layouts, als Druckdaten bezeichnet. Allerdings sind diese Daten für den Druckprozess ungeeignet.In der pharmazeutischen Industrie kommen neben den Blisterfolien Faltschachteln am meisten zum Einsatz. Faltschachteln werden zum größten Teil im Offset bedruckt. Dieser Druckprozess ist heute standardisiert und kann via Druckereien, Fachverbänden, Druckvorstufenagenturen etc. abgerufen werden. Bei den übrigen Druckprozessen, wie dem Tief- oder Flexodruck, sollten Druckspezifikationen der jeweiligen Druckerei vorliegen. Hier gibt es noch keine Standardisierung; wohl aber Bemühungen. Jede Druckerei definiert eigene produktionsrelevante Spezifikationen. Bei der Druckdatenerstellung ist darauf zu achten, dass jegliche definierten Punkte zu 100 Prozent erfüllt sind, seien es beispielsweise Parameter, Auflösung, Anzahl Farben und Farbreihenfolge, Formate usw.Wurde die Druckdatenerstellung erfolgreich abgeschlossen, kommt als nächster Schritt der Datentransfer. Neben den Nativdaten, das sind Datenformate der Erstellungsprogramme wie Adobe Illustrator oder Indesign, hat sich das PDF als wichtigstes Austauschformat durchgesetzt. Es kommt bereits im Genehmigungsprozess zum Einsatz und generiert dadurch die Referenz zu den Nativdaten. Beim PDF gibt es auch wiederum Standards, die in den Druckereien anzufragen sind. Der Transfer der Daten kann auf verschiedenen technischen Lösungen erfolgen, sei es über FTP-Server, Email-Anhang, oder auch, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...