BERLIN (Dow Jones)--Die Landesregierung Nordrhein-Westfalens weicht von ihrer harten Haltung beim Thema Fahrverbote für Dieselautos zurück. Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sagte im Interview mit der Rheinischen Post, sie arbeite intensiv daran, einen Dieselbann zu verhindern. "Ich bin zuversichtlich, dass dies gelingt, wenn alle an einem Strang ziehen. Wenn nicht, kann ich es natürlich nicht versprechen, da wir uns in gerichtlichen Auseinandersetzungen befinden." Am Ende, so die CDU-Politikerin, "entscheiden die Gerichte".

Zuvor hatte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) den Eindruck erweckt, Fahrverbote seien in Nordrhein-Westfalen rechtlich gar nicht möglich. Er hatte öffentlich erklärt, Fahrverbote seien "unverhältnismäßig und damit rechtswidrig". Jüngste Urteile von Verwaltungsgerichten über Fahrverbote in Bonn, Köln und Essen haben offensichtlich zu einem Umdenken geführt.

January 10, 2019 09:36 ET (14:36 GMT)

