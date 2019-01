Baden-Baden (ots) -



"Fack Ju Göhte 3" und "Star Wars: Episode VIII - die letzten Jedi" heißen die Sieger der offiziellen deutschen DVD- und Blu-ray-Jahrescharts 2018, ermittelt von GfK Entertainment. Damit zeichnet sich ein ähnliches Bild ab wie vor zwei Jahren: 2016 führten die direkten Vorgänger "Fack Ju Göhte 2" und "Star Wars: Episode VII: Das Erwachen der Macht" die jeweiligen Rankings an.



In der Top 5 der Blu-ray-Charts geht es actionreich weiter. Hinter dem aktuellen Teil der "Star Wars"-Saga mischen "Thor: Tag der Entscheidung" und "Avengers: Infinity War" die Plätze zwei und drei auf. Für "Deadpool 2" springt am Ende Position vier heraus, während die 2017er-Neuverfilmung von "ES" Rang fünf einnimmt.



Die Top 5 der meistverkauften DVDs ist genremäßig etwas abwechslungsreicher. Komödie ("Fack Ju Göhte 3"), Sci-Fi ("Star Wars: Episode VIII") und Erotik ("Shades of Grey 3 - Befreite Lust") stehen auf den ersten drei Plätzen. Superheld "Thor 3" und der Animationsstreifen "Coco - Lebendiger als das Leben!" komplettieren das Ranking.



