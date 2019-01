IRW-PRESS: Piedmont Lithium Limited: Piedmont Lithium reicht Genehmigungsanträge ein

Piedmont Lithium Limited (Piedmont oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es beim US Army Corps of Engineers (das USACE) einen Antrag auf eine Einzelgenehmigung (Individual Permit) gemäß Abschnitt (Section) 404 für das unternehmenseigene Lithiumprojekt Piedmont im historischen Zinn-Spodumen-Gürtel Carolina in North Carolina (USA) eingereicht hat. Das USACE ist die leitende Behörde, die die Genehmigungsanträge des Unternehmens auf Bundesebene prüfen wird.

Das Unternehmen hat bei der North Carolina Division of Water Resources (die NCDWR) gleichzeitig einen Antrag auf eine individuelle Wasserqualitätszertifizierung (Individual Water Quality Certification) gemäß Abschnitt (Section) 401 gestellt. Die Genehmigungen gemäß den Abschnitten (Sections) 404 und 401 sind typische Anforderungen an den von Piedmont Lithium geplanten Betrieb. Die Niederlassung von HDR Engineering in Charlotte fungierte als führender Berater bei der Vorbereitung beider Anträge.

Diese wichtigen Anträge wurden abgeschlossen und in Übereinstimmung mit dem bereits zuvor gemeldeten geschätzten Genehmigungszeitraum des Unternehmens eingereicht (siehe aktualisierte Rahmenuntersuchung (Scoping Study) vom 13. September 2018), sodass Piedmont seinen gesamten Projektentwicklungsplan einhalten kann.

Bereits zuvor geschätzter Genehmigungszeitraum für die Mine

bzw. den Konzentrator von

Piedmont Lithium

2018 2019

Aufgabe JFMAMJJASONDJFMAMJJASOND

Kritische

Problemanalyse

Sediment- und

Sumpfgebietsbeschre

ibung

Studie über

bedrohte und

gefährdete

Arten

Grundlegende

Oberflächenwasser-P

robennahme

Grundwasser-Probenna

hme und

-Analyse

Vorbereitung der

Genehmigungsanträge

gemäß

404/401

Prüf- und

Genehmigungsprozess

gemäß

404/401

Vorbereitung des

Abbaugenehmigungsan

trags

Prüfung und

Genehmigung der

Abbaugenehmigung

Piedmont geht davon aus, dass die restlichen Genehmigungsanträge, die für den Beginn der Bergbaubetriebe erforderlich sind, in der ersten Jahreshälfte 2019 bei verschiedenen staatlichen und lokalen Behörden eingereicht werden.

President und Chief Executive Officer Keith D. Phillips sagte: Dieser Antrag ist ein weiterer Schritt in Richtung Erreichung unseres Ziels, in North Carolina Lithiumhydroxid in Batteriequalität herzustellen. Unser Team und unsere Berater haben enorme Vorbereitungsarbeiten geleistet und wir freuen uns auf eine weiterhin konstruktive Zusammenarbeit mit den zuständigen Regulierungsbehörden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Keith D. Phillips

President & CEO

Tel.: +1 973 809 0505

E-Mail: kphillips@piedmontlithium.com -

Anastasios (Taso) Arima

Executive Director

Tel.: +1 347 899 1522

E-Mail: tarima@piedmontlithium.com

Über Piedmont Lithium

Piedmont Lithium Limited (ASX: PLL, OTC-NASDAQ Intl: PLLLY) besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Lithiumprojekt Piedmont (das Projekt) im erstklassigen Zinn-Spodumen-Gürtel von Carolina (der ZSG) sowie entlang des Verlaufs der Minen Hallman Beam und Kings Mountain, die zwischen den 1950ern und 1980ern den Großteil des Lithiums für die westliche Welt lieferten. Der ZSG wird als eines der größten Lithiumgebiete der Welt beschrieben und liegt rund 25 Meilen westlich von Charlotte (North Carolina). Aufgrund seiner günstigen Geologie, der erprobten Metallurgie und des einfachen Zugangs zu Infrastruktur, Strom, F&E-Zentren für Lithium und Batteriespeicher, großen Hightech-Bevölkerungszentren sowie Lithiumverarbeitungseinrichtungen handelt es sich um einen erstklassigen Standort für die Errichtung eines ganzheitlichen Lithiumbetriebs.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Piedmonts Erwartungen und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, von denen viele nicht im Einflussbereich von Piedmont liegen und die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Piedmont hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Meldung nachträglich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Meldung Rechnung zu tragen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

