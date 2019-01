Die SPD schreibt sich den Kampf gegen die Kinderarmut auf die Fahne. Gestiegen ist diese in jüngerer Zeit - sofern überhaupt messbar - allerdings nur durch Zuwanderung.

Die im Umfragetief darniederliegende SPD glaubt offenbar ein zugkräftiges Thema ausgemacht zu haben: Kinderarmut bekämpfen. Gestern stellten Familienministerin Franziska Giffey und Arbeitsminister Hubertus Heil das so genannte Starke-Familien-Gesetz im Kabinett vor, heute präsentiert SPD-Chefin Andrea Nahles zur zweitägigen Klausur ihrer Bundestagsfraktion ein Beschlusspapier, in dem es laut Süddeutscher Zeitung heißt: "Mit Kinderarmut werden wir uns nicht abfinden."

Noch in diesem Jahr solle ein Konzept zur "eigenständigen Absicherung für Kinder" vorgelegt werden. Bestehende Sozialleistungen und steuerliche Förderungen für Familien sollen demnach gebündelt werden. Nur noch eine einzige Transferleistung soll den Grundbedarf für Kinder abdecken. Im Gespräch seien Beträge von etwa 620 Euro, die bei höheren Einkommen abgeschmolzen werden.

Am Ziel, die Armut von Kindern zu lindern, hat natürlich grundsätzlich kaum jemand etwas auszusetzen. Dass auch Kinder aus weniger betuchten Elternhäusern gute Startchancen ins Leben haben sollen, ist in modernen Gesellschaften Konsens. So bemängelte der Kinderschutzbund das Starke-Familien-Gesetz als unzureichend: "Viele arme Kinder werden auch in Zukunft durch den Rost fallen und weiter in Armut leben".

