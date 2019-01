Unterföhring (ots) -



- Die dritte Staffel der HBO-Comedyserie in der Nacht vom 20. auf den 21. Januar in der Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf - Ab 12. Februar mit deutschen Untertiteln auf Sky Atlantic HD



Möchtegern Stand-Up-Comedian Pete macht langsam Fortschritte. Nach einer zweimonatigen College-Comedy-Tour hat er nun endlich eine eigene Bleibe gefunden: In der Nacht vom 20. auf den 21. Januar startet die dritte Staffel parallel zur US-Ausstrahlung in der englischen Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf. Ab dem 12. Februar sind die acht neuen Episoden immer dienstags um 20.50 Uhr mit deutschen Untertiteln auf Sky Atlantic HD zu sehen sowie parallel auf Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf verfügbar.



Über "Crashing":



Die zweimonatige College-Comedy-Tour hat Pete (Pete Holmes) neues Zutrauen in die eigenen Comedy-Fähigkeiten gegeben und darüber hinaus hat er auch eine eigene Wohnung im Stadtteil Ridgewood in Queens, New York gefunden. Endlich keine "Crashing" mehr auf Sofas diverser Kollegen oder Zufalls-Bekanntschaften. Mit neuer Energie will er nun die New Yorker Stand-up-Comedy-Szene erobern. Aber obwohl er sich in seinem Fach weiter entwickelt hat, bedeutet das nicht, dass er den Big Apple im Sturm erobern kann. Während Pete weiterhin um den Erfolg kämpft, lernt er die junge Kat (Madeline Weis) kennen, in die er sich Hals-über-Kopf verliebt.



Hauptdarsteller Pete Holmes, "Girls"-Mastermind Judd Apatow, Judah Miller ("Playing House") und Igor Srubshchik ("Master of None") fungieren als ausführende Produzenten von "Crashing". Die Comedyserie wird in den Straßen New Yorks und Brooklyns gedreht und basiert lose auf den eigenen Erlebnissen und Erfahrungen von Pete Holmes. Witzig und berührend zugleich, beschreibt sie den langen und steinigen Weg zum Erfolg. Zahlreiche US-Comedy-Veteranen geben sich in Staffel drei die Klinge in die Hand, darunter unter anderem John Mulaney ("Saturday Night Live"), Artie Lang und Ray Romano.



Facts:



Originaltitel: "Crashing", Comedyserie, 8 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2019. Regie: Ryan McFaul, Gillian Robespierre, Oren Brimer, Jude Weng. Drehbuch: Pete Holmes, Jamie Lee, Beth Stelling. Ausführende Produzenten: Pete Holmes, Judd Apatow, Judah Miller, Igor Srubshchik. Darsteller: Pete Holmes, Jamie Lee, Artie Lang, George Basil, Lauren Lapkus, Jaboukie Young-White, Dov Davidoff, Keith Robinson, Azriel Crews, Madeline Wise.



Ausstrahlungstermine:



Staffel drei: in der Nacht vom 20. auf den 21. Januar in der Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Go und On Demand Ab 12.2.2019 immer dienstags um ca. 20.50 Uhr mit deutschen Untertiteln auf Sky Atlantic HD sowie parallel auf Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf.



