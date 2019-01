BERLIN (Dow Jones)--Die SPD will einen Fokus ihrer Arbeit in der Regierungskoalition in diesem Jahr auf Kinder und Familien legen und dabei eine Kindergrundsicherung etablieren. Das kündigte Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles zum Auftakt einer Klausurtagung der Bundestagsfraktion an. "Wir wollen das kinderfreundlichste Land werden", sagte Nahles, die auf das jüngst beschlossene "Gute-Kita-Gesetz" und das in dieser Woche vorgelegte "Starke-Familien-Gesetz" verwies. Auf Basis dieses Gesetzes wolle man eine Kindergrundsicherung entwickeln, kündigte Nahles an.

"Die SPD-Bundestagsfraktion setzt auf Erfolg", sagte sie. "Erfolg für gute Arbeit, und die werden wir auch abliefern in diesem Jahr." Dieser Erfolg soll sich nach ihren Worten daran bemessen, was sich positiv im Leben der Menschen niederschlägt. Für sie will die SPD laut Nahles "Sicherheit in diesen Zeiten des Umbruchs schaffen", unter anderem durch mehr Mitbestimmung und weniger prekäre Arbeitsverhältnisse. Deshalb solle "sehr zügig" ein Gesetz zur Eindämmung sachgrundloser Befristungen und von Kettenbefristungen vorgelegt werden, kündigte die SPD-Chefin an.

Geplant sind nach ihren Worten zudem eine Mindestausbildungsvergütung für Auszubildende und höhere Freigrenzen beim Bafög.

