Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutsche Start-ups haben 2018 so viel Geld wie nie zuvor bekommen. Insgesamt knapp 4,6 Milliarden Euro wurden laut Ernst & Young (EY) in deutsche Jungunternehmen investiert. Das waren 7 Prozent mehr als im Vorjahr.

Berlin konnte demnach erneut den Titel als Deutschlands Start-up-Hauptstadt verteidigen. Dortige Unternehmen erhielten bei 247 Finanzierungsrunden insgesamt 2,64 Milliarden Euro. In Bayern stieg das Investitionsvolumen um 97 Prozent auf 802 Millionen Euro, in Hamburg um 138 Prozent auf 548 Millionen Euro und in Nordrhein-Westfalen sogar um 154 Prozent auf 243 Millionen Euro.

Auch 2018 floss laut EY das meiste Geld in E-Commerce-Unternehmen, die Summe ging aber gegenüber 2017 um 12 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro zurück. Der Anteil dieses Segments am gesamten Finanzierungsvolumen schrumpfte von 42 auf 35 Prozent. Einen massiven Anstieg verzeichnete hingegen das Segment Software & Analytics mit hochtechnischen Geschäftsmodellen aus den Bereichen wie künstliche Intelligenz, Blockchain oder Cloud Computing. Die Investitionssumme in diesem Segment hat sich von 295 auf 670 Millionen Euro mehr als verdoppelt, die Zahl der Finanzierungen stieg fast ebenso stark - von 75 auf 148.

Die größten Transaktionen entfielen wie im Vorjahr auf E-Commerce-Start-ups: Im Januar sammelte die Berliner Gebrauchtwagen-Plattform Auto1 460 Millionen Euro ein. Im Juli erhielt das Hamburger Bekleidungs-Start-up About You 264 Millionen Euro, und im Juni flossen dem Möbel-Versender Home24 bei seinem Börsengang 172 Millionen Euro zu.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2019 11:06 ET (16:06 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.