BERLIN (Dow Jones)--Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will Friedrich Merz als Berater in die Parteiarbeit einbinden. Der ihr unterlegene Rivale im Rennen um den Parteivorsitz werde seine Erfahrungen und Kompetenzen in Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik einbringen, schrieb die CDU-Vorsitzende auf Twitter. "Tolle Verstärkung unseres Expertenkreises aus Vertretern der Wirtschaft und Wissenschaft", so Kramp-Karrenbauer.

Merz war beim CDU-Parteitag Anfang Dezember Kramp-Karrenbauer nur knapp unterlegen. Daraufhin hatte der Wirtschaftsflügel der Union gefordert, auf den Vertreter der konservativen und wirtschaftsliberalen Kräfte in der Partei zuzugehen.

Merz selbst hatte sich zur Parteimitarbeit bereit erklärt, um wirtschaftsliberale und wertkonservative Inhalte stärker in die CDU einzubringen. Auch ein Ministeramt hatte sich der frühere CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende zugetraut.

Laut der Tageszeitung Die Welt kam die Einigung nach einem Telefonat von Kramp-Karrenbauer mit Merz an diesem Donnerstag zustande. Demnach soll Merz laut Parteikreisen außerdem an führender Stelle den Themenbereich "Zukunft der transatlantischen Beziehungen" begleiten.

January 10, 2019

