In nur sieben Handelstagen konnte der Dax bereits knapp 700 Punkte zulegen. Doch nun mehren sich die Anzeichen, dass der Index zumindest eine Verschnaufpause einlegen könnte.

Die Kursgewinne, die sich der Dax in den vergangenen Handelstagen mühsam erarbeitet hat, konnte der Leitindex zum Handelsschluss verteidigen. Die Frankfurter Benchmark ging mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 10.922 Zählern aus dem Handel. Den größten Teil des Handelsverlauf lag das Börsenbarometer aber im Minus, das Tagestief lag 10.799 Punkten.

Seit seinem Zwei-Jahres-Tief mit 10.279 Punkten am 27. Dezember 2018 konnte sich der deutsche Leitindex deutlich erholen. Gestern markierte er mit 10.962 Punkten ein neues Jahreshoch - und damit ein Plus von fast 700 Punkten innerhalb von nur sieben Handelstagen.

Der MDax, der Index der mittelgroßen Unternehmen, büßte 0,3 Prozent ein auf 22.7010 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 stieg um 0,2 Prozent auf 3076 Punkte.

Konstantin Oldenburger, Analyst beim Online-Broker CMC Markets, sieht darin eine Chance, dass es der Dax in Richtung 11.700 Punkte und damit aus dem Bärenmarkt schafft. Nötig seien an dieser Stelle positive Konjunkturdaten. "Hier aber genau liegt das Problem und die große Unbekannte, denn die Wirtschaftsdaten sind zwar noch nicht so eindeutig schlecht, dass der Markt eine Rezession schon einpreisen muss", sagt Oldenburger. "Aber sie sind schlecht genug, um das Risiko in alle Anlageentscheidungen einbeziehen zu müssen."

Der Verhaltensökonom Joachim Goldberg, der für die Frankfurter Börse eine Stimmungsumfrage unter Anlegern auswertet, sieht eine neue dominante Angst auf dem Parkett: "Die Angst, dem immer noch vorherrschenden Abwärtstrend ausgeliefert zu sein, scheint einer anderen Angst gewichen zu sein, nämlich eine mögliche Trendwende zu verpassen", sagte Goldberg. Er äußert sich optimistisch zu weiteren, kurzfristigen Kursgewinnen

Anhand der Positionierungen der Anleger beim deutschen Leitindex erwartet er im Bereich zwischen 11.000 bis 11.100 ...

