Die Ceconomy-Aktie gab im Donnerstagshandel wieder um mehr als 1 % nach und bewegt sich damit weiter abwärts. In den vergangenen Tagen waren leichte Kursgewinne zu erkennen. Der Kurs konnte seit Jahresbeginn um rund 6 % zulegen, das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Abzuwarten bleibt nun, inwieweit das Weihnachtsgeschäft positive Impulse bringen konnte. Die Quartalszahlen werden erst am 8. Februar veröffentlicht. Die Hauptversammlung (HV) findet ein paar Tage später statt.

