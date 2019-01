Der Fonds entwickelt sich alles andere als geplant. In solchen Fällen ist eine transparente Kommunikation und Kooperation mit den Anlegern enorm wichtig. Leonidas hüllt sich aber lieber in Schweigen.Mit Leonidas Associates VII H2O wurde den Anlegern die Gelegenheit offeriert, sich "direkt an einem exklusiven Portfolio von Anlagen der Wasserwirtschaft" zu beteiligen. Als Anlageregionen wurden die westlichen Staaten Europas mit hoher politischer und wirtschaftlicher Stabilität sowie Nordamerika definiert. Mögliche Investitionen waren Anlagen der Wasseraufbereitung, Entsalzung, Abwasserreinigung und -recycling, Speicherung und Infrastrukturmaßnahmen. Ferner wurde ein (potentielles) Initialportfolio mit acht Anlagen präsentiert. Als Investmentberater war die Signina Capital AG mit Sitz in Zürich für die Auswahl, die laufende Betreuung sowie den Verkauf der Anlagen der Wasserwirtschaft verantwortlich. Die Signina Capital AG bietet nach Auffassung von Leonidas europaweit eine einzigartige Kombination aus Spezialisierung, langjähriger Erfahrung sowie weltweiten Zugängen und Kontakten im Bereich der Wasserwirtschaft. Langfristige Verträge sollten für dauerhafte Einnahmesicherheit, losgelöst von der Entwicklung der Weltwirtschaft sowie den Kursschwankungen an der Börse sorgen.

