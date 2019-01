Wer sind in der Betriebswirtschaftslehre die forschungsstärksten Universitäten? Ein exklusives Ranking zeigt die stärksten Hochschulen im deutschsprachigen Raum.

Am 31. Januar endet ein Bauprojekt, das man im Klein-Klein des deutschen Bildungsföderalismus kaum für möglich gehalten hätte: An diesem Tag eröffnet die Technische Universität München (TUM) offiziell ihren sogenannten TUM-Turm. Und die weiß verklinkerte, 45 Meter hohe Dependance der Hochschule steht nicht etwa in der bayrischen Landeshauptstadt - sondern in Heilbronn, Baden-Württemberg. Der Milliardär Dieter Schwarz, Eigentümer des Discounters Lidl, finanziert hier den Münchnern über seine Stiftung 20 neue Professuren in Betriebswirtschaftslehre. Die Wissenschaftler sollen sich um die digitale Transformation, um Entrepreneurship und die Ökonomie der Familienunternehmen kümmern. Die ersten 45 Studenten sind schon da, in den kommenden Jahren soll ihre Zahl auf dem Dieter-Schwarz-Bildungscampus auf rund 1000 anwachsen.

Dass sich der Lidl-Gründer ausgerechnet die bayrische TU München für seine bildungspolitische Philanthropie ausgesucht hat, hat gute Gründe. An keiner anderen deutschen Hochschule ist die Forschungsleistung in der Betriebswirtschaftslehre so gut; nirgendwo sonst im Land weisen Wissenschaftler eine so hohe Zahl von Veröffentlichungen in renommierten BWL-Fachzeitschriften vor. Im gesamten deutschsprachigen Raum schafft nur eine einzige Hochschule in der BWL noch mehr wissenschaftlichen Output - die Universität St. Gallen (HSG) in der Schweiz.

Zu diesen Ergebnissen kommt eine exklusive Studie, die das Forschungsinstitut KOF der ETH Zürich zusammen mit dem Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE) für die WirtschaftsWoche erstellt hat. Ein Team beider Institute ermittelte dafür alle relevanten Artikel zu betriebswirtschaftlichen Themen der vergangenen zehn Jahre. Analysiert wurden fast 860 Fachzeitschriften, die Themen reichten von Rechnungswesen und Marketing über Finance und Informationsmanagement bis hin zu Logistik und Gesundheitsmanagement. Datenbasis war das von der KOF betriebene Webportal Forschungsmonitoring. Da nicht jedes Journal die gleiche Reputation aufweist, wurde bei der Punktewertung eine Gewichtung vorgenommen, die sich am Zeitschriftenranking des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft orientierte.

Was aber macht München und St. Gallen so besonders? Woraus speist sich ihre Exzellenz? Auffällig ist zunächst die Nähe zur privaten Wirtschaft. Weder in München noch in St.Gallen gibt es Berührungsängste mit Unternehmen oder gibt es Sorgen, eine Fremdfinanzierung gefährde die Freiheit der Forschung. Im Gegenteil: Bei den Schweizer BWL-Experten stammen mehr als 50 Prozent des Budgets aus Drittmitteln. Das sei "für EU-Verhältnisse einzigartig für ...

