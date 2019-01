- Öl hatte beeindruckenden Jahresstart und stieg seit dem jüngsten Tiefststand um mehr als 20%- Aktivität im US-Extraktionssektor nimmt ab, was zu einem Rückgang der US-Produktion führen könnte- Förderkürzungen der OPEC+ greifen, Saudi-Arabien kürzt Produktion und Exporte, um Preiserholung zu unterstützenNach mehreren Wochen mit rückläufigen Ölpreisen setzte schließlich eine Erholung ein. Dennoch veranlassten die Preisrückgänge zahlreiche Länder zu Maßnahmen, um weitere Abwärtsbewegungen zu begrenzen. Darüber hinaus könnte der US-Schiefersektor Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem niedrigeren Preisniveau bekommen. Die Situation könnte sich in den Aussichten für die Ölmarktbilanz 2019 widerspiegeln, insbesondere in der ersten Jahreshälfte. Im Gegenzug besteht die Möglichkeit, dass die Ölpreise in den kommenden Monaten volatiler werden. Ausverkauf am Ölmarkt könnte ein Ende haben Das Öl erreichte im Oktober 2018 sein 4-Jahreshoch am selben Tag, an dem der S&P 500 ein weiteres Allzeithoch verzeichnete. Seitdem sind jedoch sowohl die Rohöl- als auch die Aktienkurse gesunken, und es gab nur wenige Gründe dafür: - Konjunkturabschwächung und weniger optimistischer Ausblick für 2019- Laufender Handelskonflikt zwischen den USA und China- Relativ geringer Anstieg des Verbrauchs in den Entwicklungsländern im Vergleich zu ersten Schätzungen, insbesondere ...

