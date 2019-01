Dr Jack Jing, COO der Suning Technology Group, führt eine neue Strategie ein



Offene Plattform gibt Partnern Zugriff auf technisches Ökosystem



SME-Einzelhändler können betriebliche Effizienz und Kundenerfahrung verbessern



Las Vegas (ots/PRNewswire) - Suning, der Wirtschaftsriese, der die Nummer zwei der Unternehmen des privaten chinesischen Sektors ist, und Eigner von Suning.com, einem weltweit tätigen Einzelhandelsunternehmen, das zu den Fortune Global 500 gezählt wird, hat heute auf der CES 2019 in Las Vegas seine neue Strategie "Retail as a Service" (RaaS) vorgestellt, die auf seiner "Smart Retail"-Strategie basiert, um die künftige Entwicklung der Branche zu fördern.



Die Strategie gilt als Gehirn des Bereiches Smart Retail und ist im Kern ein Open-Platform-Modell, über das Partner Zugriff auf Sunings Portfolio langfristig erworbener technischer Kapazitäten und betrieblicher Erfahrung in sämtlichen Bereichen erhalten, darunter:



- SaaS (Software as a Service): Auf Grundlage von am Konsumenten orientierter Praxis der Forschung und Entwicklung hat Suning kommerzielle Anwendungen von KI, IoT und Big Data in allen geschäftlichen Prozessen erreicht, darunter personalisierte Produkte, Empfehlungen, digitale Shops und Dienste für die intelligente Wohnung. - PaaS (Platform as a Service): Es handelt sich hier um Sunings KI-Plattform, Big-Data-Plattform und mehr als 80 Business-Engines. Die KI-Plattform beruht auf drei Algorithmus-Plattformen, die mehr als 150 KI-Kapazitäten und über 80 Einzelhandelsszenarien unterstützen. Die Big-Data-Plattform erfasst, verarbeitet und vertreibt die Daten von mehr als 600 Millionen Nutzern aus über 2.000 Szenarien im Einzelhandel, neben 15 Milliarden Datenberechnungen täglich. - IaaS (Infrastructure as a Service): Suning hat die Einrichtung der Infrastruktur abgeschlossen, zu der Berechnung, Speicherung, Netzwerk, IDC (Internet Data Centre) und Mikro-Diensteinrichtungen gehören, um das führende Ökosystem der Branche wirksam zu unterstützen. - HaaS (Know-How as a Service): Suning besitzt fünf Zentren für Forschung und Entwicklung und 35 spezielle Einrichtungen national und international. Ein brillantes Team von mehr als 10.000 Experten wurde zusammengestellt, um fortlaufend die neueste und innovativste technische Kenntnis zur Bestimmung künftiger Trends und Möglichkeiten der Branche bereitzustellen.



Dr Jack Jing, COO der Suning Technology Group, sagte: "Als größter Omni-Channel-Einzelhändler in China wissen wir, dass intelligenter Einzelhandel der Schlüssel ist, Kunden im digitalen Zeitalter anzuziehen und zufriedenzustellen. Wir möchten mit mehr Partnern in der Branche zusammenarbeiten, um den Zugriff auf Daten, Technik und Tools zu eröffnen, der dazu beitragen kann, Nutzer besser zu begreifen und geschäftliche Ziele umzusetzen. Darum genau geht es in der Strategie 'Retail as a Service' (RaaS)."



Die "RaaS"-Strategie von Suning bietet Branchenteilnehmern wie Herstellern, SME-Einzelhändlern und auch Entwicklern im Bereich der Technik sowie Dienstanbietern eine integrierte Lösung zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Kundenerfahrung.



Um diese Strategie weiter zu fördern, hat Suning die Zusammenarbeit mit einer Reihe von Branchenpartnern bekannt gegeben: GaiaWorks, Ecovacs Robotics und SenseTime, dem wertvollsten Unicorn-Start-up der Welt im Bereich der KI und größter reiner KI-Firma, um die Entwicklung und erweiterte Anwendungsszenarien der Lösung zu fördern.



In der Zwischenzeit hat Suning mit nahezu 30 Jahren Erfahrung im Einzelhandel in Internet und Ladengeschäft auf der CES 2019 zudem angekündigt, dass es die Quell-Software seines Smart Retail offenlegen wird. Dies zielt darauf ab, SMEs zu ermöglichen, die technischen Vorteile von Großfirmen zu nutzen, um betriebliche Kapazitäten und Effizienz zu steigern. Suning hat mit der Anwendung seines geteilten Verwaltungs- und Betriebssystems für Shops in seinem "Retail Cloud"-Programm begonnen, das 2018 eingeführt wurde, um kleine und mittlere Einzelhändler in Städten der Kategorien 4 - 6 in China zu unterstützen, das innerhalb eines Jahres bemerkenswerte Ergebnisse erzielte. Durch die Möglichkeit des Zugriffs auf das Smart-Retail-System von Suning sind mittlerweile mehr als 2.000 Suning Retail Cloud Stores im ganzen Land entstanden, die RaaS-Business-Engines von Suning nutzen.



-Ende-



Suning ist an Stand 26030 im Bereich LVCC S2 zu finden.



Informationen zu Suning



Suning wurde 1990 gegründet und ist eines der führenden Handelsunternehmen Chinas mit zwei Aktiengesellschaften in China und Japan. 2018 war die Suning Holding mit einem Jahresumsatz von 80,85 Milliarden USD (557,9 Milliarden RMB) die Nummer 2 der 500 größten Firmen in privater Hand in China. Die Mission von Suning lautet "Leading the Ecosystem across Industries by Creating Elite Quality of Life for All". Das Kerngeschäft wurde durch acht vertikale Branchen gestärkt und ausgebaut: Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen, Technik, Immobilien, Sport, Medien und Unterhaltung sowie Investitionen. Suning.com ist in den Fortune Global 500 des Jahres 2018 verzeichnet. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.suningholdings.com



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/806308/Suning_Booth_at_CES.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/806309/Dr_Jack_Jing_Suning.jpg



OTS: Suning Holdings Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126294 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126294.rss2



Pressekontakt: Medienanfragen zur Präsenz von Suning auf der CES 2019 bitte an: Edd Ross H+K Strategies (London) Edd.Ross@HKstrategies.com Tel.: +44 207 973 4470