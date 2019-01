Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag schwächer beendet und damit ihre jüngste Gewinnserie vorerst gestoppt. Der ATX fiel 8,53 Punkte oder 0,29 Prozent auf 2.922,10 Einheiten. Zuvor hatte der ATX sechs Gewinntage in Folge verbucht.Europas Leitbörsen konnten dagegen nach einem verhaltenen Start mehrheitlich in die ...

