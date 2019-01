Der AUD/USD testete am Donnerstag zum ersten Mal seit Mitte Dezember die Marke von 0,72 Dollar, konnte das Niveau aber nicht halten und gab einen Teil seiner Gewinne wieder ab. Zuletzt handelte der Aussie auf 0,7190 Dollar und damit 0,25 Prozent im Plus. Anfang des Tages erklärte das chinesische Handelsministerium in einem Statement, dass die Handelsgespräche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...