NEW YORK (Dow Jones)--Die seit vier Tagen laufende Rally an der Wall Street kommt am Donnerstag etwas ins Stottern. Allerdings konnten die Indizes Anfangsverluste bis zur Mittagszeit in New York bereits weitestgehend wieder wettmachen. Der Dow-Jones-Index liegt minimal im Plus bei 23.890 Punkten, S&P-500 und Nasdaq-Composite bewegen sich ebenfalls kaum vom Fleck. Positive Nachrichten kommen von der Konjunkturseite: der wöchentliche US-Arbeitsmarktbericht ist besser ausgefallen als gedacht.

Dagegen hat der Optimismus jener Teilnehmer, die auf eine rasche Belegung des Handelsstreits zwischen den USA und China gesetzt haben, einen Dämpfer erhalten. Diese dürften aber in der Minderheit gewesen sein. Bei den Gesprächen sind Kreisen zufolge zwar Fortschritte gemacht worden, ein Durchbruch wurde aber nicht gemeldet. "Bei einigen dieser wirklich schwierigen Themen wie Marktzugang und geistiges Eigentum wollen die USA mehr als nur Zusagen sehen", sagt Volkswirt Steve Friedman von BNP Paribas Asset Management.

Alte Probleme rücken wieder in den Vordergrund

Nach dem vorläufigen Ende der chinesisch-amerikanischen Handelsgespräche rücken wieder andere Faktoren stärker in den Vordergrund, vor allem der Haushaltsstreit und der dadurch bedingte teilweise Regierungsstillstand, aber auch die Konjunkturentwicklung in China. Neue chinesische Inflationsdaten bestätigen jüngste Konjunkturdaten, wonach sich das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt abschwächt - auch als Folge des Handelskonflikts.

Die Fronten im Haushaltsstreit haben sich weiter verhärtet. US-Präsident Trump brach am Mittwoch ein Treffen mit den oppositionellen Demokraten abrupt ab, weil diese ihm weiter die geforderte Milliardensumme für die Grenzmauer zu Mexiko verweigern. Nun droht Trump mit der Ausrufung des nationalen Notstandes, sollte er seine Mauer nicht bekommen.

American Airlines von Gewinnwarnumng gedrückt

Unter den Einzelwerten knicken American Airlines um 7,4 Prozent ein. Die Fluggesellschaft hat ihren Gewinnausblick für 2018 gesenkt. Delta - der Konkurrent hatte gerade erst über enttäuschende Ticketpreise berichtet - geben um 2 Prozent nach, United Continental um 4,8 Prozent.

Ford tendieren knapp behauptet. Der Automobilhersteller wird im Zuge einer breit angelegten Umstrukturierung Arbeitsplätze in Europa abbauen, was die Rentabilität verbessern soll. Die Analysten von Jefferies bezeichnen die Pläne als "ziemlich konventionell" und betonen, Erwartungen eines etwaigen Rückzugs aus Europa seien unrealistisch gewesen.

Die Boeing-Aktie gewinnt 1,7 Prozent auf 349,59 Dollar und stützt als ausgesprochenes Indexschwergewicht maßgeblich den Dow. Morgan Stanley hat die Aktie auf "Overweight" von "Equalweight" erhöht und das Kursziel auf 450 Dollar angehoben. Twitter steigen nach einer Hochstufung durch die Bank of America um 1,2 Prozent.

Macy's brechen um 18,1 Prozent ein, nachdem der Einzelhandelskonzern seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für 2018 reduziert hat. Auch Kohl's hat enttäuschende Ergebnisse aus dem Weihnachtsgeschäft gemeldet. Kohl's verlieren gut 6 Prozent.

Nachdem Edward Lampert ein verbessertes Übernahmeangebot für die vor dem Aus stehende Kaufhauskette Sears vorgelegt hat, geht es für den Kurs weiter nach oben. Im außerbörslichen Handel ziehen Sears um weitere 22 Prozent an auf 0,48 Dollar. Am Vortag hatte das Papier bereits einen kräftigen Satz nach oben gemacht, von 0,20 Dollar kommend, da bereits gestützt von Signalen, dass ein Aus des Unternehmens doch noch verhindert werden kann.

Bed Bath & Beyond ziehen nach einem optimistischen Ausblick um über 11 Prozent an. Im dritten Geschäftsquartal verzeichnete das Einrichtungshaus zwar erwartungsgemäß einen Gewinnrückgang, für das kommende Geschäftsjahr schraubte das Management aber seine Ertragserwartungen nach oben.

L Brands sinken um 4,9 Prozent, nachdem der Mutterkonzern der Unterwäschemarke Victoria's Secret unveränderte Umsätze für Dezember auf vergleichbarer Basis bekannt gegeben hat.

Öl nicht mehr im "Bärenmarktmodus"

Ähnliches wie am Aktienmarkt tut sich bei Öl. Nach einem achttägigen Lauf kamen dort die Preise zunächst etwas zurück, berappeln sich aber bereits wieder. Positiv für die Preise wirken die Hoffnung auf ein Vorankommen bei den Handelsbeziehungen China-USA und geplante Förder- und Exportsenkungen Saudi-Arabiens. Der Preis für ein Fass der global gehandelten Sorte Brent gibt nun 0,1 Prozent auf 61,38 Dollar nach, war im Tagestief aber auch schon für 60,44 zu haben.

Aus technischer Sicht weisen Marktexperten darauf hin, dass der Ölmarkt nun nicht mehr im "Bärenmarktmodus" sei, nachdem die Preise sich von ihren jüngsten Tiefs um 20 Prozent erholt hätten. Das trage zur zuversichtlicheren Stimmung am Aktienmarkt bei, weil Öl wie auch Aktien als Risikoinvestment gelte.

Am Devisenmarkt erholt sich der Dollar leicht von seiner jüngsten Schwäche und dem Dreimonatstief des Vortages - belastet von der zuletzt taubenhaften Tonlage aus Kreisen der US-Notenbank. Im Tagesverlauf könnten noch Auftritte von US-Notenbankern für Impulse sorgen, insbesondere von Fed-Chef Powell, heißt es. Schwer tun sich Marktbeobachter derweil mit einer Erklärung für die Schwäche des Schweizer Franken. Er hat im Tagesverlauf kontinuierlich auf breiter Front abgewertet. Die Dollarerholung geht derweil etwas zulasten des Goldpreises. Die Feinunze verbilligt sich um 5 Dollar auf 1.288 Dollar.

Am Rentenmarkt stiegen die Kurse anfangs noch. Mit der sich erholenden Aktienkursen gehen die Gewinne aber wieder verloren. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt unverändert bei 2,71 Prozent. Angesichts immer zurückhaltend werdender Stimmen zu möglichen Zinserhöhungen in den USA werde die Anlage am Rentenmarkt perspektivisch interessanter, heißt es im Handel. Das EZB-Protokoll passe nahtlos in dieses Bild, weil es ebenfalls auf eine fragile Wirtschaft in Europa hinweise, so eine Stimme aus dem Handel.

