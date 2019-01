Manch ein Amazon-Kunde erhält vom Onlineriesen seit kurzem kostenlose Proben von großen Markenprodukten. Der Amazon-Experte Trutz Fries erklärt, warum das der Traum einer jeden Marketingabteilung ist.

Es kann vorkommen, dass Kunden von Amazon in den USA demnächst Pakete vom Onlinehändler an der Haustür annehmen, die sie gar nicht bestellt haben. In den Lieferungen finden die Kunden dann Produkte wie Tierfutter, Kaffee oder Duschgel. Bezahlen müssen sie dafür nicht, Amazon schenkt ihnen die Produkte, die im altbekannten Amazon-Paket daherkommen. Das tut der Onlinehändler selbstverständlich nicht aus Gutmütigkeit oder Dankbarkeit für die jahrelange Treue der Kunden. Vielmehr ist es eine ausgeklügelte Marketingstrategie, die für Unternehmen sehr reizvoll sein dürfte.

Amazon nennt diese Marketingstrategie "Sampling", was übersetzt so viel wie Kostprobe heißt. Und genau das sind die Produkte, die Amazon im Rahmen des Werbeprogramms verschickt: Kostenlose Proben diverser Produkte, die Kunden vom Kauf eben dieser Produkte auf Amazon.com überzeugen sollen. Die Nachrichtenseite "Axios" hatte zuerst von dem neuen Programm berichtet. In den sozialen Netzwerken hielten Nutzer ihre erhaltenen Lieferungen bereits in Tweets fest und äußerten ihre Verwunderung über die unangekündigten "Geschenke" des Onlinehändlers.

Auf Anfrage der WirtschaftsWoche wollte Amazon das Werbeprogramm nicht kommentieren. Allerdings informiert Amazon online die eigenen Kunden bereits in aller Kürze über das Sampling.

Dort nennt der Handelskonzern auch Beispiele möglicher Produkte, die kostenlos verschickt werden: Darunter sind Artikel von bekannten Marken wie Dove, Maybelline, Dunkin Donuts oder Cesar. Welche Proben ein Kunde erhält, soll auf den Kaufwünschen basieren, die Amazon dank all der gesammelten Daten kennt. Das berichtet "Axios". Ganz so technisch erklärt Amazon das den eigenen Kunden nicht. Auf der Infoseite zum "Sampling" heißt es: "Amazon Sampling ...

