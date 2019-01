DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB-Rat für mittelfristigen Ausblick optimistisch - Protokoll

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat bei seinen Beratungen am 13. Dezember 2018 ausführlich über die Risiken für das Wirtschaftswachstum im Euroraum diskutiert, sich aber gegen eine pessimistischere Beurteilung dieser Risiken entschieden. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Sitzungsprotokoll hervor geht, sah der Rat neben den zahlreichen und wohlbekannten Abwärtsrisiken, wie den geopolitischen Unsicherheiten, den protektionistischen Bedrohungen und der Anfälligkeit von Schwellenländern auch Aufwärtsrisiken - den gesunkenen Ölpreis und die Möglichkeit einer in Summe expansiveren Finanzpolitik.

ING: EZB will Einlagensatz weiterhin anheben

ING sieht im Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 13. Dezember keine Hinweise darauf, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren negativen Einlagensatz in diesem Jahr nicht mehr anheben will. Diese Einschätzung gelte zumindest, solange es keinen "wirtschaftlichen Unfall" gebe, schreibt ING-Diba-Ökonom Carsten Brzeski in einem Kommentar. "Mit Blick auf die Ratssitzung in zwei Wochen werden Beobachter vor allem darauf achten, wie die jüngsten enttäuschenden Makrodaten die EZB-Einschätzung des Wachstums beeinflusst haben", erwartet Brzeski.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken deutlicher als erwartet

Die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe ist in der Woche zum 5. Januar deutlicher als erwartet gesunken. Im Vergleich zur Vorwoche fiel sie auf saisonbereinigter Basis um 17.000 auf 216.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang auf 230.000 vorhergesagt.

Rhein-Niedrigwasser bremste deutsches BIP-Wachstum - Zeitung

Ohne die extreme Trockenheit des Sommers wäre die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal 2018 wohl nicht geschrumpft. Das Kieler Institut für Wirtschaftsforschung (IfW) weist dem Niedrigwasser des Rheins in neuen Berechnungen eine ursächliche Bedeutung zu, schreibt das Handelsblatt.

EY: Start-up-Finanzierungen in Deutschland 2018 auf Rekordniveau

Deutsche Start-ups haben 2018 so viel Geld wie nie zuvor bekommen. Insgesamt knapp 4,6 Milliarden Euro wurden laut Ernst & Young (EY) in deutsche Jungunternehmen investiert. Das waren 7 Prozent mehr als im Vorjahr.

Britischer Minister warnt vor "verheerenden" Folgen eines Brexits ohne Abkommen

Wenige Tage vor der Abstimmung über den Brexit im britischen Parlament hat Wirtschaftsminister Greg Clark vor den "verheerenden" Folgen eines Brexits ohne Austrittsabkommen gewarnt. Der konservative Minister appellierte an die Parlamentarier, "Differenzen beiseite zu lassen" und für das von Premierministerin Theresa May ausgehandelte Austrittsabkommen mit der Europäischen Union zu stimmen. Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour Party forderte unterdessen vorgezogene Neuwahlen.

Trump droht wegen Mexiko-Mauer mit Notstand

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um die Finanzierung der von ihm geforderten Mauer zwischen den USA und Mexiko mit der Verhängung des nationalen Notstands gedroht. Trump sagte vor einer Reise nach Texas, sollten die Gespräche über eine Finanzierung der Mauer scheitern, würde er sich "fast definitiv" zur Ausrufung des nationalen Notstands entschließen. Der Präsident sagte außerdem, Mexiko werde indirekt für die Mauer zahlen, und zwar ein Vielfaches.

Merkel erstmals seit 2014 in Griechenland

Vor ihrem Besuch in Athen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) versichert, dass Griechenland weiterhin auf die "Partnerschaft und Freundschaft" Deutschlands zählen könne. In der griechischen Zeitung Kathimerini erklärte Merkel am Donnerstag, Griechenland und Deutschland unterhielten "enge Verbindungen über eine Vielzahl bilateraler Beziehungen" sowie als Partner der Europäischen Union und der Nato-Militärallianz. Zugleich begrüßte sie die von Athen erzielten "großen Fortschritte" bei der Bewältigung der Schuldenkrise hin zu "wirtschaftlicher und haushaltspolitischer Stabilität".

Pompeo: USA werden weiter an Vertreibung aller Iraner aus Syrien arbeiten

Die USA wollen nach den Worten von US-Außenminister Mike Pompeo nach dem geplanten Truppenabzug aus Syrien die Vertreibung iranischer Kämpfer aus dem Bürgerkriegsland erreichen. Die USA würden "unter Nutzung der Diplomatie" und "mit unseren Partnern" zusammenarbeiten, "um jeden letzten iranischen Stiefel" aus Syrien zu vertreiben, sagte Pompeo am Donnerstag in einer Rede an der US-Universität in Kairo.

NRW-Landesregierung schließt Fahrverbote nicht mehr aus

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalens weicht von ihrer harten Haltung beim Thema Fahrverbote für Dieselautos zurück. Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sagte im Interview mit der Rheinischen Post, sie arbeite intensiv daran, einen Dieselbann zu verhindern. "Ich bin zuversichtlich, dass dies gelingt, wenn alle an einem Strang ziehen. Wenn nicht, kann ich es natürlich nicht versprechen, da wir uns in gerichtlichen Auseinandersetzungen befinden." Am Ende, so die CDU-Politikerin, "entscheiden die Gerichte".

Scholz beharrt auf Grundsteuer-Modell

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) beharrt laut einem Zeitungsbericht trotz deutlichen Widerstands aus der Union auf seinem Modell zur Reform der Grundsteuer. Scholz sagte der Süddeutschen Zeitung nach deren Angaben, er habe "bei aller Kritik, die ich höre, weiterhin den Eindruck, dass das wertabhängige Modell überzeugt: Es ist verfassungsfest, sozial gerecht und fair".

Nahles: SPD will Kindergrundsicherung entwickeln

Die SPD will einen Fokus ihrer Arbeit in der Regierungskoalition in diesem Jahr auf Kinder und Familien legen und dabei eine Kindergrundsicherung etablieren. Das kündigte Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles zum Auftakt einer Klausurtagung der Bundestagsfraktion an. "Wir wollen das kinderfreundlichste Land werden", sagte Nahles, die auf das jüngst beschlossene "Gute-Kita-Gesetz" und das in dieser Woche vorgelegte "Starke-Familien-Gesetz" verwies. Auf Basis dieses Gesetzes wolle man eine Kindergrundsicherung entwickeln, kündigte Nahles an.

Kramp-Karrenbauer beruft Merz in die CDU-Expertenkommission

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will Friedrich Merz als Berater in die Parteiarbeit einbinden. Der ihr unterlegene Rivale im Rennen um den Parteivorsitz werde seine Erfahrungen und Kompetenzen in Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik einbringen, schrieb die CDU-Vorsitzende auf Twitter. "Tolle Verstärkung unseres Expertenkreises aus Vertretern der Wirtschaft und Wissenschaft", so Kramp-Karrenbauer.

SPD-Innenexperte Lischka kündigt Abschied aus dem Bundestag an

Der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka hat seinen Abschied aus dem Bundestag angekündigt. Lischka teilte am Donnerstag mit, dass er sein Mandat in der zweiten Jahreshälfte abgeben werde, um wieder als Notar in Magdeburg zu arbeiten. Er werde bis zu seinem Ausscheiden aus dem Bundestag sein Mandat "mit ganzer Kraft" ausüben und sich auch weiter für die SPD engagieren.

Mehrere Austritte aus der AfD in Sachsen

In Sachsen haben mehrere Mitglieder der AfD ihren Austritt erklärt und damit Gerüchten um eine baldige Neugründung neue Nahrung gegeben. Vier Mitglieder des AfD-Kreisverbands Sächsische Schweiz-Osterzgebirge seien aus der Partei ausgetreten, sagte Vorstandsmitglied Rolf Süssmann am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Darunter sei auch Egbert Ermer, der bis zum vergangenen August AfD-Kreischef war.

Spahn erwägt Ultraschall-Tests zur Altersbestimmung von Flüchtlingen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwägt, das Alter junger Migranten künftig durch das schonende Ultraschall-Verfahren ermitteln zu lassen. "Ich kann Ärzte verstehen, die zurückhaltend mit Röntgen sind, wenn sie das Alter von jungen Migranten bestimmen sollen", sagte Spahn der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen.

BKA-Chef Münch widerspricht Meldung über angeblichen Datenkauf im Darknet

Der Chef des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, hat einem Bericht widersprochen, wonach der mutmaßliche Datendieb Material im Darknet gekauft haben soll. Er könne diese Meldung nicht bestätigen, die Information stamme jedenfalls nicht aus Ermittlerkreisen seiner Behörde, sagte Münch am Donnerstag nach einer Sondersitzung des Bundestags-Innenausschusses in Berlin. Zugleich verwies er darauf, dass die Ermittlungen zu dem großangelegten Datendiebstahl "noch auf Hochtouren" liefen.

Abermalige Räumung des Hambacher Forsts kurzfristig abgeblasen

Der Hambacher Forst am gleichnamigen Braunkohletagebau des RWE-Konzerns wird nun doch nicht geräumt. Das erklärte das Bauministerium Nordrhein-Westfalens auf Nachfrage. "Durch neue Informationen bei der Begehung am Mittwoch hat sich die Lage geändert", erklärte ein Sprecher des Hauses.

Waffenexporte an Saudi-Arabien und Türkei 2018 stark gestiegen - Medien

Die deutschen Waffenlieferungen an Saudi-Arabien und die Türkei sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das geht aus Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums vor, die dem ZDF am Donnerstag vorlagen. Demnach exportierten deutsche Konzerne allein von Januar bis Oktober 2018 Kriegswaffen im Wert von 160 Millionen Euro nach Saudi-Arabien. Damit lag der Wert der Ausfuhren bereits in den ersten zehn Monaten um 50 Millionen Euro höher als im Gesamtjahr 2017.

Venezuelas Staatschef Maduro für zweite Amtszeit vereidigt

In Venezuela hat am Donnerstag offiziell die zweite Amtszeit von Staatschef Nicolás Maduro begonnen. Der Linksnationalist legte den Amtseid für das sechsjährige Mandat vor dem Obersten Wahlgericht ab und nicht vor dem von der Opposition kontrollierten Parlament. Die Europäische Union, die USA und viele lateinamerikanische Staaten blieben der Zeremonie aus Protest fern.

