Das internationale Geschäft ist der Hauptbestandteil der 40. Ausgabe der SIGEP (Expo-Zentrum von Rimini, Italien, vom 19. bis zum 23. Januar 2019). Die große Speiseeis- und Konditoreimesse, organisiert von der Italian Exhibition Group (IEG), beleuchtet die Produktketten für Speiseeis, Konditorei- und Backwaren, Kaffee und Schokolade und stellt den maßgeblichen Business-Marktplatz für Dienstleister aus dem Bereich der süßen Lebensmittel und Handelsbeteiligte bereit, die aus aller Welt anreisen werden.



Die SIGEP-Plattform ermöglicht es den Ausstellern, schon im Voraus die Profile von ausländischen Käufern auszuwählen, die sie auf der Ausstellung treffen möchten, und so ihr Programm von Geschäftsterminen vorzubereiten. Auf der Plattform sind potentielle Käufer aus 65 Ländern aus Südostasien und Fernost, Europa, Mittel- und Südamerika, Nordamerika, Afrika und dem Mittlere Osten sowie Ozeanien vertreten.



Aufgrund der Teilnahme von Handelsanalysten der ITA (Italian Trade Agency) aus neun Ländern (USA, Kanada, China, Südkorea, Japan, Indonesien, Iran, Vietnam und Jordanien) werden zudem Help Desks für eine ausführliche Abdeckung aller Themen verfügbar sein, die für die Geschäftsentwicklung in den betreffenden Bereichen nützlich sind.



Auf der SIGEP wird auch das Projekt mit Agenti 321 eingebunden sein: Es geht dabei um eine Partnerschaft mit dem weltweit größten Netzwerk von Websites, die sich mit der Suche nach Handelsvertretern auf der ganzen Welt beschäftigen. Das Projekt wird 2019 fortgesetzt und als neues Merkmal wird es auch die Beteiligung eines Netzwerks von Vermittlern in Deutschland beinhalten.



Auf der SIGEP werden kunstvoll zubereitetes Speiseeis, Konditoreiwaren, Schokolade, Brot und Pizza, aber auch Kaffee vertreten sein. Erstmals wird hier auch die Weltmeisterschaft im Kaffeerösten durchgeführt, der reisende internationale Wettbewerb, bei dem herausragende Leistungen im Kaffeerösten ausgezeichnet werden. Zur Weltmeisterschaft im Kaffeerösten haben sich schon mehr als zwanzig Länder angemeldet (Australien, Brasilien, China, Deutschland, Griechenland, Italien, Japan, Mexiko, Norwegen, Polen, Rumänien, Russland, Südkorea, Spanien, Schweden, Schweiz, Taiwan, Thailand, Türkei, Ukraine, Vereinigtes Königreich und die USA) und sie wurde offiziell in den Veranstaltungskalender von World Coffee Events aufgenommen, nachdem Ernennungen in Holland, Südafrika, China und Brasilien stattgefunden hatten.



Auch bei den Veranstaltungen herrscht Internationalität. In der Konditoreiarena der SIGEP (Halle B5) steht die fünfte Auflage der Jugendweltmeisterschaft der Konditoren im Rampenlicht, mit den besten jungen (unter 23 Jahre alten) Talenten, die um einen begehrten Titel für außergewöhnliche Qualität konkurrieren werden. Die Wettbewerber sind junge Konditoren aus Australien, China, Kroatien, den Philippinen, Frankreich, Indien, Italien, Russland, Singapur, Slowenien und Taiwan.



