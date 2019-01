Heilbronn (ots) - Der CDU-Politiker Christian von Stetten, Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand in der Union (PKM), begrüßt die Einbindung von Friedrich Merz durch die neue Parteichefin. Von Stetten sagte der "Heilbronner Stimme" (Freitag): "Das ist im doppelten Sinne eine gute Nachricht. Zum einen weil Friedrich Merz seine Zusage einhält und sich weiter in der CDU engagiert und zum anderen, weil Annegret Kramp-Karrenbauer verstanden hat, dass der Wirtschaftsflügel durch die Einbindung von Friedrich Merz gestärkt werden muss."



Von Stetten fügte hinzu: "Annegret Kramp-Karrenbauer wird beim Neujahrsempfang des Parlamentskreis Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am kommenden Dienstag vor 500 Gästen die Hauptrede halten. Hier erwarte ich von ihr eine klare wirtschaftspolitische Standortbestimmung. Ich freue mich, dass Friedrich Merz ebenfalls zugesagt hat und wir gemeinsam Geschlossenheit zeigen können."



OTS: Heilbronner Stimme newsroom: http://www.presseportal.de/nr/70568 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_70568.rss2



Pressekontakt: Heilbronner Stimme Chefredaktion Telefon: +49 (07131) 615-794 politik@stimme.de