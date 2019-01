Washington - US-Präsident Donald Trump hat wegen der Haushaltssperre seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum (WEF) Ende Januar in Davos definitiv abgesagt. Er gab dafür den Demokraten die Schuld. Wegen der Unnachgiebigkeit der Demokraten beim Thema Grenzsicherheit und der grossen Bedeutung von Sicherheit für das Land sage er die Reise ab, schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter.

Das WEF findet vom 21. bis 25. Januar statt. Im vergangenen Jahr hatte Trump an dem Treffen teilgenommen. Derzeit ist er aber mit einem zähen Kräfteringen mit den oppositionellen Demokraten im Kongress beschäftigt. Sie verweigern ihm die geforderte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...