Eine entsprechende Feststellungsklage habe das Unternehmen beim Arbeitsgericht in Braunschweig eingereicht, hiess es in der "Braunschweiger Zeitung" (Freitag). Bei VW sei man der Auffassung, ohne Schmidts Zutun wären die Milliarden-Strafzahlungen in den USA nicht so hoch ausgefallen. Ein Unternehmenssprecher wollte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...