Der US-Präsident hat seine Teilnahme an dem Weltwirtschaftsforum abgesagt. Als Grund nennt er den Regierungsstillstand in den USA.

US-Präsident Donald Trump hat seine geplante Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos wegen des anhaltenden Regierungsstillstands in den USA abgesagt. "Wegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...