Zwei Monate vor der geplanten vollständigen Inbetriebnahme des neuen Istanbuler Airports fliegen nun die ersten Maschinen nach Deutschland.

Vom neuen Megaflughafen in Istanbul aus gibt es seit Donnerstag erstmals Flüge nach Deutschland. Frankfurt am Main werde nun siebenmal die Woche angeflogen und München fünfmal die Woche, sagte ein Sprecher der halbstaatlichen Gesellschaft Turkish Airlines der Deutschen Presse-Agentur. Auch nach Paris, Moskau und in einige andere ...

