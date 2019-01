"Südwest Presse" zu SPD-Plan/Grundsicherung:

"Die Linkspartei flirtet heftig und träumt von einem Politik- und Regierungswechsel. Der wird so schnell nicht kommen, allein schon mangels Mehrheiten im Bundestag. Das sollte jedoch nicht heißen, wichtige Themen wie die Bekämpfung der erschreckend hohen Kinderarmut in Deutschland auf die lange Bank zu schieben. Hierfür braucht es einen Schulterschluss nicht nur von drei Parteien. Alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte sollten sich an einen Tisch setzen."/yyzz/DP/he

