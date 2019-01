"Badische Zeitung" zu Statistik/Bahn:

"Die Bahn muss aufhören mit Kosmetik und sich ehrlich machen: Es wurden Überholgleise demontiert, der Wagenpark ist zu alt, die Wartung beschränkt sich auf das Allernotwendigste - und um Betriebskosten zu sparen, wurden Weichen ausgebaut, die ein Netz flexibel machen. Aber wenn der Bundesverkehrsminister jetzt Rechenschaft fordert, sollte er sich an die richtigen Adressaten wenden: Es waren die mit ihrer Aufgabe überforderten Vorgänger, die die Weichen falsch gestellt und so das Debakel zu verantworten haben. Indem sie falsche Investitionsschwerpunkte setzten, Gewinne abschöpften, in Quartalszyklen dachten statt in langen Zeiträumen. Die Deutsche Bahn ist so gut, wie ihr Eigentümer sie gemacht hat."/yyzz/DP/he

