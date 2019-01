"Leipziger Volkszeitung" zu Merkel/Griechenland:

"Ganz einfach war das nicht. Die deutsche Kanzlerin musste, ebenso wie der griechische Premier, ideologisches Kästchendenken übersteigen. Beide bekamen das hin, zum Glück. Die Deutsche und der Grieche verwirrten ihre jeweils eigenen Anhänger. Angela Merkel sorgte für mehr Solidarität, Alexis Tsipras für mehr Solidität. Die Kanzlerin und der Premierminister haben keine Wunder vollbracht in den vergangenen Jahren. Aber sie haben es immerhin geschafft, die in beiden Ländern drohenden populistischen Exzesse einzudämmen - so wurden dem Berg von ökonomischen Problemen nicht noch politische Probleme hinzugefügt."/yyzz/DP/he

