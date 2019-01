"Neue Westfälische" zu Kartellamt/50+1-Regel:

"Es war der Höhepunkt der Woche. Als Kind saß ich jeden Samstag um 15.30 Uhr voller Vorfreude vor dem Radio, um die spannende Bundesliga-Konferenz zu verfolgen. Acht, ja manchmal sogar alle neun Spiele zur gleichen Zeit. Welch Fußball-Wonne! Warum ich jetzt in diesen Erinnerungen schwelge? Das Bundeskartellamt hat gerade die wohl letzte Runde im Streit um die sogenannte 50+1-Regel im deutschen Profifußball eingeläutet. Mit ihr wird der Einfluss von Investoren auf die Vereine derzeit noch eingedämmt. Aus Hannover kommt der Druck, diese Vorgabe zu lockern. Der Hörgeräte-Unternehmer Martin Kind will seine Macht bei den 96ern ausbauen. In Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim, aber auch in Leipzig ist das schon längst Realität."/yyzz/DP/he

