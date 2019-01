"Wiesbadener Kurier" zur Schulpflicht:

"Die Eltern haben mit ihrem militanten Verhalten das harte Durchgreifen der Behörden selbst verschuldet. Und das Argument der Anwälte, es existiere ein Recht der Eltern, ihre Kinder zu unterrichten, ist geradezu abenteuerlich. Glücklicherweise gibt es nicht viele Eltern, die sich ähnlich unsozial und verantwortungslos verhalten. Es geht in der Schule nicht nur um die Vermittlung von Wissen, was alleine schon die überwiegende Zahl der Eltern überforderte. In der Gemeinschaft mit anderen Schülern erwerben Kinder und Jugendliche soziale Kompetenzen. Das kann das Elternhaus nicht leisten. Die Straßburger Richter haben aus gutem Grund im Sinne des Kindeswohls entschieden."/yyzz/DP/he

