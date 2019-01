"Schwäbische Zeitung" (Ravensburg) zu SPD:

Die SPD müsse sich "rückbesinnen" auf alte Wählerschichten, sagen einige rote Nostalgiker. Das ist falsch. Die alten SPD-Milieus gibt es entweder nicht mehr - oder sie haben sich drastisch verändert. (.)

Eines ist aber so aktuell wie vor Jahrzehnten: Die Sehnsucht vieler Menschen nach mehr Gerechtigkeit und Respekt. (.) Was die SPD zu Beginn dieses Jahres tut, sind Schritte in die richtige Richtung: das Starke-Familien-Gesetz, das die SPD-Minister Franziska Giffey und Hubertus Heil jetzt auf den Weg gebracht haben; der Vorstoß von Parteichefin Andrea Nahles, die Grundsicherung für Kinder zu bündeln. Beides können erste Antworten sein auf die Frage, was die SPD-Kernthemen Gerechtigkeit und Respekt heute und künftig bedeuten. Wenn die SPD darauf weitere vernünftige Antworten entwickelt, kann sie irgendwann wieder eine echte Volkspartei werden. Wenn sie sich in der Nostalgie verliert, wird sie zur Zwergpartei."/yyzz/DP/mis

