"Rhein-Neckar-Zeitung" zu Datenklau

"Die meisten Menschen in Deutschland - aber auch weltweit - gehen völlig sorglos mit ihren Daten um. Ihnen fehlt die Vorstellungskraft bezüglich der damit verbundenen Gefahren und die Beschäftigung mit dem Datendiebstahlschutz ist ihnen noch lästiger als an Scheibenwischer gepresste Werbezettel. Dass sie dadurch aber durch ihre Sorglosigkeit selbst solche Flyer - nur eben in der digitalen Welt - verteilen, verkennen sie völlig. Was Hans Mustermann oder Lieschen Müller egal ist, mag man einem Minister gerade noch durchgehen lassen. Er ist ja schließlich in erster Linie Manager und nicht Fachmann seines Ressorts. Die große Datensause sollte aber Sicherheitsbehörden auf den Plan rufen. Dass diese trotz vorheriger Hinweise nicht reagierten, dass der Diebstahl durch Privatleute und Medien aufgedeckt wurde, zeigt, dass die Aufpasser in der digitalen Steinzeit leben."/yyzz/DP/he

AXC0025 2019-01-11/05:36